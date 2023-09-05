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Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысяч

Как выглядит отель в Париже за 147 тысяч (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Париже за ночь в 5-звездочном отеле, который расположен рядом с Эйфелевой башней, придется заплатить 147 тысяч гривен. Однако в стоимость даже не входит завтрак.

Что известно об отеле и почему такая стоимость - читайте ниже.

Чем особенный отель

Согласно данным на Booking, отель Brach Paris расположен в 16-м округе Парижа, рядом с Эйфелевой башней. В этом 5-звездочном парижском отеле есть фитнес-клуб с бассейнами, сауной, хамамом и массажными кабинетами, а также парикмахерская.

Также гости могут бесплатно посещать групповые занятия по фитнесу. К тому же гостям предоставляются туалетно-косметические средства, изготовленные по заказу и высококачественное постельное белье.

В некоторых номерах есть терраса с видом на Париж. Отель Brach предоставляет индивидуальный трансфер на лимузине.

Как выглядит отель Brach Paris (фото: booking.com)

Что входит в номер

Сутки в люксе для двух человек с террасой и гидромассажной ванной стоят 146,961 грн. За завтрак придется доплатить 1 470 грн.

В номере есть кондиционер, телевизор, терраса и мини-бар.

В частности, платить за номер нужно заранее. Однако при определенных обстоятельствах гостиницы деньги не возвращает.

Скриншот

Ранее мы сообщали, какие предметы можно "честно" украсть в номере отеля.

Также читайте, как получить завтрак с собой при раннем выселении из отеля.

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