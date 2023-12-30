Навіть корисні продукти можуть стати шкідливими. Ось у якому посуді не можна готувати

Корисність їжі залежить не тільки від способу її приготування, а й від якості посуду. Деякі матеріали кухонного приладдя здатні негативно вплинути на здоров'я, оскільки при нагріванні виділяють шкідливі речовини.

Про те, у якому посуді можна і не можна готувати, розповідає РБК-Україна (проект Syler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Посуд із яких матеріалів не можна використовувати

"Мова йтиме сьогодні про посуд, який ми використовуємо для приготування, оскільки найкорисніші продукти можна зробити шкідливими, якщо використовувати неправильний посуд", - говорить експерт.

Попко радить позбутись алюмінієвого посуду та фольги, оскільки вони не годяться для приготування.

"Алюміній - важкий метал, який при нагріванні потрапляє в їжу і складно виводиться з організму, а це негативно впливає на здоров'я. Можна використовувати алюмінієві форми для запікання, лише якщо їх застелити пергаментом", - каже тренер.

За словами Попка, також не варто використовувати тефлоновий посуд. При певних умовах він здатний привести до утворення злоякісних пухлин.

"А найгірше те, що під час приготування у такому посуді виділяються шкідливі речовини, які потім важко вивести з організму. Йдеться про перфтороктанову кислоту, яка використовується при виготовленні тефлону, а також про бензол, який виділяється при нагріванні антипригарних покриттів на понад 220 градусів", - застерігає експерт.

Мідний посуд також не годиться, бо він окислюється. Також варто позбутись меламінового посуду, бо цей матеріал небезпечний при нагріванні понад 70 градусів.

"Можна використовувати силіконовий посуд, якщо він якісний і його не нагрівати більш як на 150 градусів. Він не має пахнути гумою та бути яскравого кольору", - каже Попко.

Яким посудом можна користуватись

"Сталевий посуд чудово підійде для приготування, але шукайте його з маркування 18/10, 18/8, а в ідеалі - 18/0. Перша цифра показує скільки відсотків хрому, друга - нікелю. Чим менше нікелю, тим краще. Також важливо, щоб на посуді був напис "хірургічна сталь", - радить експерт.

При цьому він наголошує, що не варто довго зберігати їжу у сталевому посуді, бо він окислює продукти. Їх зберігати треба у скляних або керамічних каструлях.

"Керамічний посуд і жаротривке скло годиться для запікання, також можна використовувати емальований посуд, але як тільки на ньому з'являється іржа чи сколи - його треба викинути", - говорить Попко.

Можна використовувати чавунний посуд і пластиковий для зберігання із маркуванням BPA-free.

Експерт радить вибирати посуд світлих кольорів, оскільки для яскравих використовують барвники, у які входять важкі метали.