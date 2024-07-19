Навіть без електрики і в спеку: продукти, які можна зберігати без холодильника

Через регулярні відключення електроенергії, продукти в холодильнику можуть швидко зіпсуватися. Проте для зберігання деяких продуктів холодильник не потрібен.

Про те, які продукти можна зберігати без холодильника, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Які продукти можуть зберігатися без холодильника

Фрукти

Попри розповсюджену думку, що фрукти краще зберігаються в холодильнику, для деяких - яблука, банани, ківі та цитрусові - зберігання в охолоджувальному пристрої не обов'язкове, адже холод майже ніяк не сповільнює процес їхнього достигання і псування.

Більшість інших фруктів теж можуть зберігатися поза холодильником, проте бажано з'їсти їх протягом декількох днів.

Овочі

Такі овочі як буряк, кабачки, баклажани, моркву, огірки, картоплю - і навіть помідори - короткотривалий час можна зберігати без холодильника.

Однак зі зростанням температури пришвидшуються певні процеси всередині продуктів, а також ризик, що вони згниють чи проростуть.

Тож зберігати овочі слід в сухому, максимально прохолодному місці оселі, подалі від сонячного проміння - і з'їсти якнайшвидше.

Крупи

Крупи - рис, гречка, манка тощо - можуть зберігатися досить довго в коморі чи шафі. Хоча існує думка, що продовжити терміни зберігання допомагає заморожування, крупи чудово зберігаються і за кімнатної температури.

Макаронні вироби

Так само як і крупи, макарони - якщо вони ще не зварені - зберігаються без холодильника. Проте слід закріпляти відкриту частину пакета - або ж пересипати макарони до глибокої банки зі щільною банкою.

Вода

Хоча в літню спеку значно приємніше пити прохолодну воду і напої, зберігати бутельовану воду, якщо пляшка не була відкрита, можна значно довго без холодильника.

Відкриту пляшку з водою також можна зберігати без холодильника, проте не надто довго - окислювальна дія повітря призводить до втрати корисних мікроелементів та розмноження бактерій.

Сік

Натуральний свіжий сік без консервантів краще випити одразу - він швидко окислюється та втрачає вітаміни. А, постоявши в холодильнику, втрачає свій смак.

Проте пастеризований пакетований сік може зберігатися без холодильника - в коморі чи в шафі на кухні.

Олія

Щоб запобігти застиганню олії в холодильнику, рекомендується зберігати її в прохолодному і темному місці на кухні.

Та зберігати олію в холодильнику не потрібно. Крім цього, термін зберігання олії досить тривалий - якщо, звісно, не зберігати її в інших умовах, окрім рекомендованих.

Мед

Зберігати мед в холодильнику, якщо він знаходиться в щільно закритій банці і зберігається за температури до 25 градусів, немає потреби.

Крім цього, якщо тримати мед у холодильнику, він може стати твердим і грудкуватим.

Шоколад

Хоча зберігання шоколаду в холодильнику допомагає запобігти таненню, тримати шоколад в холоді - необов'язково.

Втім, варто пересвідчитись, що він зберігається в досить прохолодному місці - аби не перетворився в пасту.

Хліб і випічка

Хоча зберігання хліба в холодильнику допомагає довше зберігати його свіжим, якщо ви збираєтесь з'їсти хліб протягом найближчих днів, його можна залишити при кімнатній температурі.

Це також стосується випічки. Однак хлібобулочні вироби з фруктовою начинкою варто з'їсти якнайшвидше - без холодильника начинка може зіпсуватися.

Консерви

Багато консервів - наприклад, консервовані овочі і навіть паштети - можна зберігати без холодильника.

Проте варто дотримуватися вказаних виробником рекомендацій щодо температури і рівня вологості в приміщенні.

А також не слід залишати консерви на сонці. Інакше вони можуть зіпсуватися і стати небезпечними для здоров'я.

В'ялене та сушене м'ясо

Різноманітні солоні ласощі, як-от джерки та ковбаски - один з найкращих варіантів зберегти м'ясний продукт надовго. Який, крім цього, можна зберігати поза холодильником.

Дитяче харчування

Залежно від виробника, деякі види дитячого харчування (і сухого молока) можуть зберігатися без холодильника - з дотриманням усіх умов щодо зберігання, зазначених на упаковці.

Як зберігати продукти без холодильника правильно

Те, що продукти можуть зберігатися без холодильника, не означає, що всі з них можуть зберігатися вічно.

Будь-який продукт радять зберігати в сухому та темному місці - сонячні промені можуть пришвидшити процес псування.

Також краще обирати прохолодне місце, відповідно до рекомендацій виробника - хоча й можна тримати консервовані овочі на полицях, температура в приміщенні зазвичай має становити до 25 градусів, або навіть нижче.

До того ж будь-яка упаковка має бути герметичною - це запобігатиме появі жучків, цвілі та псування продукту.