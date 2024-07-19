Даже без электричества и в жару: продукты, которые можно хранить без холодильника

Из-за регулярных отключений электроэнергии продукты в холодильнике могут быстро испортиться. Однако для хранения некоторых продуктов холодильник не требуется.

О том, какие продукты можно хранить без холодильника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие продукты могут храниться без холодильника

Фрукты

Несмотря на распространенное мнение, что фрукты лучше хранятся в холодильнике, для некоторых - яблоки, бананы, киви и цитрусовые - хранение в охлаждающем устройстве не обязательно, ведь холод почти никак не замедляет процесс их созревания и порчи.

Большинство других фруктов тоже могут храниться вне холодильника, однако желательно съесть их в течение нескольких дней.

Овощи

Такие овощи как свекла, кабачки, баклажаны, морковь, огурцы, картофель - и даже помидоры - кратковременно можно хранить без холодильника.

Однако с ростом температуры ускоряются определенные процессы внутри продуктов, а также риск того, что они сгниют или прорастут.

Поэтому хранить овощи следует в сухом, максимально прохладном месте дома, подальше от солнечных лучей - и съесть как можно быстрее.

Крупы

Крупы - рис, гречка, манка и т.п. - могут храниться довольно долго в амбаре или шкафу. Хотя существует мнение, что продлить сроки хранения помогает замораживание, крупы отлично хранятся и при комнатной температуре.

Макаронные изделия

Так же как и крупы, макароны - если они еще не сварены - хранятся без холодильника. Однако следует закреплять открытую часть пакета - или пересыпать макароны в глубокую банку с плотной банкой.

Вода

Хотя в летнюю жару гораздо приятнее пить прохладную воду и напитки, хранить бутылированную воду, если бутылка не была открыта, можно значительно долго без холодильника.

Открытую бутылку с водой можно хранить без холодильника, однако не слишком долго - окислительное действие воздуха приводит к потере полезных микроэлементов и размножению бактерий.

Сок

Натуральный свежевыжатый сок без консервантов лучше выпить сразу - он быстро окисляется и теряет витамины. А постояв в холодильнике, теряет свой вкус.

Однако пастеризованный пакетированный сок может храниться без холодильника - в кладовке или в шкафу на кухне.

Растительное масло

Чтобы предотвратить застывание растительного масла в холодильнике, рекомендуется хранить его в прохладном и темном месте на кухне.

Но хранить масло в холодильнике не нужно. Кроме того, срок хранения масла достаточно длительный - если, конечно, не хранить его в других условиях, кроме рекомендованных.

Мед

Хранить мед в холодильнике, если он находится в плотно закрытой банке и хранится при температуре до 25 градусов, нет нужды.

Кроме этого, если держать мед в холодильнике, он может стать жестким и комковатым.

Шоколад

Хотя хранение шоколада в холодильнике помогает предотвратить таяние, держать шоколад в холоде - необязательно.

Впрочем, стоит убедиться, что он хранится в довольно прохладном месте, чтобы не превратился в пасту.

Хлеб и выпечка

Хотя хранение хлеба в холодильнике помогает дольше хранить его свежим, если вы собираетесь съесть хлеб в ближайшие дни, его можно оставить при комнатной температуре.

Это также касается выпечки. Однако хлебобулочные изделия с фруктовой начинкой следует съесть как можно быстрее - без холодильника начинка может испортиться.

Консервы

Многие консервы - например, консервированные овощи и даже паштеты - можно хранить без холодильника.

Однако следует придерживаться указанных производителем рекомендаций относительно температуры и уровня влажности в помещении.

А также не следует оставлять консервы на солнце. В противном случае они могут испортиться и стать опасными для здоровья.

Вяленое и сушеное мясо

Разнообразное соленое лакомство, как джерки и колбаски - один из лучших вариантов сохранить мясной продукт надолго. Который, кроме этого, можно хранить вне холодильника.

Детское питание

В зависимости от производителя некоторые виды детского питания (и сухого молока) могут храниться без холодильника - с соблюдением всех условий хранения, указанных на упаковке.

Как хранить продукты без холодильника правильно

То, что продукты могут храниться без холодильника, не означает, что все из них хранятся вечно.

Любой продукт советуют хранить в сухом и темном месте - солнечные лучи могут ускорить процесс порчи.

Также лучше выбирать прохладное место, согласно рекомендациям производителя - хотя и можно держать консервированные овощи на полках, температура в помещении обычно должна составлять до 25 градусов, или даже ниже.

К тому же любая упаковка должна быть герметичной - это будет предотвращать появление жучков, плесени и порчи продукта.