10 простих порад, які допоможуть зберегти свіжість зелені
Висока температура повітря змушує переглянути раціон - тож свіжі охолоджені овочі та зелень стають основним інгредієнтом страв, зокрема салатів. Проте зберігання зелені має свої нюанси, особливо, коли її багато - стебла та листочки можуть легко зав'янути.
Про те, як зберегти зелень в холодильнику свіжою довше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Як краще зберігати зелень в холодильнику
Існує декілька способів, які утримують вологу зелені, запобігаючи її швидкому всиханню.
Покласти зелень у контейнер
Як відомо, харчові контейнери допомагають зберігати продукти довше - і зелень не виняток. Для такого методу радять обирати плаский контейнер, неодмінно стерильний.
Щоб зберігати зелень в контейнері, слід зробити наступне:
- ретельно промийте зелень від бруду;
- просушіть зелень на рушнику або в спеціальній сушарці;
- перекладіть суху зелень в контейнер, герметично закрийте і помістіть в холодильник.
Важливо, щоб зелень не лежала надто щільно - тому її не слід утрамбовувати.
Зберігати зелень в поліетиленовому пакеті
Цей метод дещо нагадує упаковку пакетованої зелені. Щоб зберігати зелень в холодильнику таким способом, радять:
- промити зелень, очистивши її від бруду;
- ретельно просушити листя та стебла рослин за допомогою рушника чи серветок;
- покласти зелень до нового чистого пакета;
- захопити пакетом повітря і зав'язати верх так, щоб він був об'ємним.
Додатково, щоб уникнути парникового ефекту, в пакеті можна зробити декілька маленьких дірочок за допомогою голки, обов'язково стерильної.
Загорнути зелень в плівку
Нерідко магазинна зелень продається загорнутою в плівку - цей нехитрий метод зберігання також допомагає зберегти свіжість рослин.
Щоб зберігати свіжу зелень в холодильнику в плівці, попередньо потрібно:
- ретельно вимити зелень під краном;
- розкласти зелень на рушнику або серветках, щоб просушити її;
- коли рослини будуть повністю сухі, загорнути їх в декілька шарів плівки;
- покласти зелень в плівці у холодильник.
Як і для попереднього методу, плівку радять проколоти в декількох місцях стерильною голкою.
Обгорнути зелень рушником
Такий метод зберігання зелені дещо відрізняється від попередніх - однак так само простий. Для зберігання зелені в холодильнику в рушнику потрібно:
- промити зелень від бруду;
- просушити її на серветках чи рушнику;
- чистий вафельний рушник збризнути водою, щоб він був вологим - проте не мокрим;
- загорнути зелень в рушник і покласти в холодильник.
Крім цього, зберігати зелень в вологому рушнику радять на найнижчій полиці холодильника.
Поставити зелень в банку
Певно, це один з простих методів зберігання свіжої зелені в холодильнику. Адже для цього потрібна лише невелика банка - як з-під варення, або навіть стакан - і вода.
Цей метод радять застосовувати до кінзи, кропу та петрушки. Для цього радять використовувати цей метод так:
- в імпровізовану вазу налийте трохи води;
- поставте в склянку пучок зелені;
- помістіть склянку в холодильник.
Для кращого збереження свіжості рекомендують додатково накрити склянку поліетиленовою плівкою або щільною марлею. Крім цього, воду в посуді необхідно змінювати мінімум кожні 48 годин.
Що ще допоможе зберегти зелень свіжою
Крім методів зберігання, щоб зелень довше була свіжою в холодильнику, радять дотримуватися наступних рекомендацій:
- зберігати зелень в магазинній упаковці також непоганий варіант, якщо ви плануєте з'їсти її протягом 1-2 днів - проте тоді мити зелень до перекладання в холодильник не потрібно;
- якщо вирішили помити зелень перед зберіганням, після цього переконайтеся, що не залишилося ані краплі рідини - інакше вона може загнити;
- хоча промивати зелень можна в мисці з водою, рекомендують надавати перевагу промиванню під краном - тиск води краще видалить піщинки та бруд;
- оптимальна температура холодильника для зберігання зелені - не нижче 0 градусів;
- обов'язково переберіть зелень перед зберіганням, викидаючи несвіжі стебла та листя - вони псуватимуться швидше, прискорюючи псування решти інгредієнтів для салату.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.