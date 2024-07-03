10 простих порад, які допоможуть зберегти свіжість зелені

Висока температура повітря змушує переглянути раціон - тож свіжі охолоджені овочі та зелень стають основним інгредієнтом страв, зокрема салатів. Проте зберігання зелені має свої нюанси, особливо, коли її багато - стебла та листочки можуть легко зав'янути.

Про те, як зберегти зелень в холодильнику свіжою довше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як краще зберігати зелень в холодильнику

Існує декілька способів, які утримують вологу зелені, запобігаючи її швидкому всиханню.

Покласти зелень у контейнер

Як відомо, харчові контейнери допомагають зберігати продукти довше - і зелень не виняток. Для такого методу радять обирати плаский контейнер, неодмінно стерильний.

Щоб зберігати зелень в контейнері, слід зробити наступне:

ретельно промийте зелень від бруду;

просушіть зелень на рушнику або в спеціальній сушарці;

перекладіть суху зелень в контейнер, герметично закрийте і помістіть в холодильник.

Важливо, щоб зелень не лежала надто щільно - тому її не слід утрамбовувати.

Зберігати зелень в поліетиленовому пакеті

Цей метод дещо нагадує упаковку пакетованої зелені. Щоб зберігати зелень в холодильнику таким способом, радять:

промити зелень, очистивши її від бруду;

ретельно просушити листя та стебла рослин за допомогою рушника чи серветок;

покласти зелень до нового чистого пакета;

захопити пакетом повітря і зав'язати верх так, щоб він був об'ємним.

Додатково, щоб уникнути парникового ефекту, в пакеті можна зробити декілька маленьких дірочок за допомогою голки, обов'язково стерильної.

Загорнути зелень в плівку

Нерідко магазинна зелень продається загорнутою в плівку - цей нехитрий метод зберігання також допомагає зберегти свіжість рослин.

Щоб зберігати свіжу зелень в холодильнику в плівці, попередньо потрібно:

ретельно вимити зелень під краном;

розкласти зелень на рушнику або серветках, щоб просушити її;

коли рослини будуть повністю сухі, загорнути їх в декілька шарів плівки;

покласти зелень в плівці у холодильник.

Як і для попереднього методу, плівку радять проколоти в декількох місцях стерильною голкою.

Обгорнути зелень рушником

Такий метод зберігання зелені дещо відрізняється від попередніх - однак так само простий. Для зберігання зелені в холодильнику в рушнику потрібно:

промити зелень від бруду;

просушити її на серветках чи рушнику;

чистий вафельний рушник збризнути водою, щоб він був вологим - проте не мокрим;

загорнути зелень в рушник і покласти в холодильник.

Крім цього, зберігати зелень в вологому рушнику радять на найнижчій полиці холодильника.

Поставити зелень в банку

Певно, це один з простих методів зберігання свіжої зелені в холодильнику. Адже для цього потрібна лише невелика банка - як з-під варення, або навіть стакан - і вода.

Цей метод радять застосовувати до кінзи, кропу та петрушки. Для цього радять використовувати цей метод так:

в імпровізовану вазу налийте трохи води;

поставте в склянку пучок зелені;

помістіть склянку в холодильник.

Для кращого збереження свіжості рекомендують додатково накрити склянку поліетиленовою плівкою або щільною марлею. Крім цього, воду в посуді необхідно змінювати мінімум кожні 48 годин.

Що ще допоможе зберегти зелень свіжою

Крім методів зберігання, щоб зелень довше була свіжою в холодильнику, радять дотримуватися наступних рекомендацій: