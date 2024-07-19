Сімейний лікар ще раз нагадала, як збергігати молочні продукти

Молочні продукти вимагають особливого зберігання, адже це та їжа, яка дуже швидко псується і може викликати не тільки розлад травлення, а і отруєння та інші шлунково-кишкові інфекції.

Як правильно це робити, щоб продукти не тільки не зіпсувались, а і зберегли свої корисні властивості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Катерини Пінчук.

Як зберігати "молочку" у спеку

Перевіряйте термін придатності на упаковці і вживайте молочні продукти до його закінчення

Зберігайте в холодильнику при температурі від 2 до 6 °C. Це допомагає сповільнити ріст бактерій і зберегти свіжість продуктів

Йогурт, сир: зберігайте в оригінальній упаковці. Не залишайте ложку в йогурті, сирку, щоб запобігти потраплянню бактерій

Молоко: зберігайте на центральній полиці холодильника, а не в дверцятах

Зберігайте різні види молочних продуктів окремо, щоб уникнути змішування запахів і забруднення

Чому треба вживати кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти обовʼязково мають бути в раціоні.

Кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефір, сироватка, та кефір, є важливою складовою здорового харчування з багатьма корисними властивостями:

Підтримка здорової мікрофлори кишечнику

Кисломолочні продукти містять пробіотики (живі мікроорганізми), які сприяють збереженню та відновленню корисної мікрофлори кишечника. Це важливо для зміцнення імунної системи та підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Багато поживних речовин

Кисломолочні продукти містять вітаміни (зокрема вітаміни групи В) та мінерали, такі як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини важливі для підтримки здоров'я кісток, м'язів та інших органів.

Підвищення травної функції: Ферменти, які містяться в кисломолочних продуктах, сприяють кращій травленню їжі і покращують всмоктування корисних речовин.

Зниження ризику захворювань

Регулярне споживання кисломолочних продуктів асоціюється з зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.

Підтримка здоров'я шкіри

Пробіотики і вітаміни в кисломолочних продуктах можуть покращувати стан шкіри і волосся.