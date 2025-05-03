Навіщо "солити" ваш унітаз та як це зробить його завжди чистим?

Забитий унітаз завжди стає справжньою неприємністю для будь-якої оселі. Коли вода починає зливатися повільно, це сигналізує про те, що потрібно негайно вжити заходів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як за допомогою звичайної кухонної солі можна легко впоратися із початковими ознаками засмічення унітаза.

Як прочистити унітаз за допомогою солі

Щоб запобігти забиванню труб, вам знадобиться лише звичайна кухонна сіль.

Насипте в унітаз одну склянку солі , яка допоможе розчинити залишки бруду та жиру на стінках труб.

, яка допоможе розчинити залишки бруду та жиру на стінках труб. Одразу після цього влийте близько двох літрів крутого окропу для посилення ефекту.

для посилення ефекту. Зачекайте десять хвилин , щоб сіль і гаряча вода почали працювати.

, щоб сіль і гаряча вода почали працювати. Завершіть процедуру, зливши ще чотири літри теплої води, яка остаточно очистить злив.

Якщо не чистити унітаз регулярно, це приведе до засмічення і виклику сантехніка (фото: Freepik.com)

Як часто треба робити очищення унітаза

Одноразова чистка не дасть тривалого ефекту, тому важливо зробити цю процедуру щоденною звичкою. Регулярне застосування солі запобігає накопиченню бруду та залишків мила в трубах. Повторюйте цю процедуру раз на тиждень або два - це дозволяє уникнути серйозних засмічень і зберегти нормальну роботу сантехніки.

Крім того, ви зекономите час і кошти, адже не доведеться викликати сантехніка. Чистий унітаз без засмічень - це комфорт і спокій у вашому домі.

Переваги методу перед іншими способами

На відміну від застосування вантуза чи хімічних засобів, сіль є абсолютно безпечною для труб і довкілля. Ви не ризикуєте пошкодити сантехніку агресивною хімією або поширити неприємний запах.

Процедура займає мінімум часу і не потребує фізичних зусиль. Завдяки цьому ви легко підтримуватимете чистоту без зайвих турбот. Проста профілактика допоможе вам забути про проблему забитих труб надовго.