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Зачем "солить" ваш унитаз и как это сделает его всегда чистым?

Суббота 03 мая 2025 19:30
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Зачем "солить" ваш унитаз и как это сделает его всегда чистым? Как соль поможет прочистить унитаз (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Забитый унитаз всегда становится настоящей неприятностью для любого дома. Когда вода начинает сливаться медленно, это сигнализирует о том, что нужно немедленно принять меры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как с помощью обычной кухонной соли можно легко справиться с начальными признаками засорения унитаза.

Как прочистить унитаз с помощью соли

Чтобы предотвратить забивание труб, вам понадобится лишь обычная поваренная соль.

  • Насыпьте в унитаз один стакан соли, которая поможет растворить остатки грязи и жира на стенках труб.
  • Сразу после этого влейте около двух литров крутого кипятка для усиления эффекта.
  • Подождите десять минут, чтобы соль и горячая вода начали работать.
  • Завершите процедуру, слив еще четыре литра теплой воды, которая окончательно очистит слив.

Зачем &quot;солить&quot; ваш унитаз и как это сделает его всегда чистым?Если не чистить унитаз регулярно, это приведет к засорению и вызову сантехника (фото: Freepik.com)

Как часто надо делать очистку унитаза

Одноразовая чистка не даст длительного эффекта, поэтому важно сделать эту процедуру ежедневной привычкой. Регулярное применение соли предотвращает накопление грязи и остатков мыла в трубах. Повторяйте эту процедуру раз в неделю или две - это позволяет избежать серьезных засоров и сохранить нормальную работу сантехники.

Кроме того, вы сэкономите время и средства, ведь не придется вызывать сантехника. Чистый унитаз без засоров - это комфорт и спокойствие в вашем доме.

Преимущества метода перед другими способами

В отличие от применения вантуза или химических средств, соль является абсолютно безопасной для труб и окружающей среды. Вы не рискуете повредить сантехнику агрессивной химией или распространить неприятный запах.

Процедура занимает минимум времени и не требует физических усилий. Благодаря этому вы легко будете поддерживать чистоту без лишних забот. Простая профилактика поможет вам забыть о проблеме забитых труб надолго.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.

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