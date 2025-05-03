Зачем "солить" ваш унитаз и как это сделает его всегда чистым?
Забитый унитаз всегда становится настоящей неприятностью для любого дома. Когда вода начинает сливаться медленно, это сигнализирует о том, что нужно немедленно принять меры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как с помощью обычной кухонной соли можно легко справиться с начальными признаками засорения унитаза.
Как прочистить унитаз с помощью соли
Чтобы предотвратить забивание труб, вам понадобится лишь обычная поваренная соль.
- Насыпьте в унитаз один стакан соли, которая поможет растворить остатки грязи и жира на стенках труб.
- Сразу после этого влейте около двух литров крутого кипятка для усиления эффекта.
- Подождите десять минут, чтобы соль и горячая вода начали работать.
- Завершите процедуру, слив еще четыре литра теплой воды, которая окончательно очистит слив.
Если не чистить унитаз регулярно, это приведет к засорению и вызову сантехника (фото: Freepik.com)
Как часто надо делать очистку унитаза
Одноразовая чистка не даст длительного эффекта, поэтому важно сделать эту процедуру ежедневной привычкой. Регулярное применение соли предотвращает накопление грязи и остатков мыла в трубах. Повторяйте эту процедуру раз в неделю или две - это позволяет избежать серьезных засоров и сохранить нормальную работу сантехники.
Кроме того, вы сэкономите время и средства, ведь не придется вызывать сантехника. Чистый унитаз без засоров - это комфорт и спокойствие в вашем доме.
Преимущества метода перед другими способами
В отличие от применения вантуза или химических средств, соль является абсолютно безопасной для труб и окружающей среды. Вы не рискуете повредить сантехнику агрессивной химией или распространить неприятный запах.
Процедура занимает минимум времени и не требует физических усилий. Благодаря этому вы легко будете поддерживать чистоту без лишних забот. Простая профилактика поможет вам забыть о проблеме забитых труб надолго.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.