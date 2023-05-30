Навіщо листя часнику зав'язують у вузол і коли це потрібно робити

Зав'язування листя у вузол

Часник належить до світлолюбних рослин, які добре ростуть у тепле та сонячне літо. При цьому йому в суху погоду потрібен регулярний полив, що сприяє добре зростанню та дозріванню.

Але іноді влітку стоїть прохолодна погода з невеликою кількістю опадів. Тоді часник починає погано рости і досить пізно починає дозрівати. Тоді необхідно зав'язати перо часнику у вузол.

Ця нехитра дія покращує приплив поживних речовин від листя до цибулини та прискорює процес дозрівання часнику. Особливо актуальним є цей прийом у прохолодне літо з мінімальною кількістю опадів. Тобто тоді, коли часник не встигає вчасно дозріти.

Багато городників стверджують, що після зав'язування листя часнику, цибулини стають набагато більшими, соковитішими та зберігаються довше.

Коли необхідно це робити

Для того, щоб визначити час, коли найкраще робити цю маніпуляцію, потрібно звернути увагу на такі ознаки:

кінчики листя набувають жовтого кольору;

на суцвіттях лушпиння починає тріскатися;

стрілки, які рослина випустила раніше, починають випрямлятися;

тріскаються насіннєві коробочки;

пагони починають тягнутися донизу.

Зазвичай до зав'язування листя часнику у вузол приступають за 7-10 днів до збирання врожаю. Тобто якщо ви прибираєте часник наприкінці липня, то це треба робити в середині місяця..

Під час зав'язування листя у вузол потрібно бути досить обережним, щоб не пошкодити рослину.

Важливо пам'ятати, що такий прийом не є обов'язковим і його проводять виключно за бажанням.