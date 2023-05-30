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Зачем листья чеснока завязывают в узел и когда это нужно делать

Зачем завязывают чеснок в узел на грядке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выращивание чеснока на участке дело не простое. За ним нужно регулярно ухаживать. К тому же следует вовремя связать чеснок в узел на грядке.

Зачем это нужно делать и когда - читайте на Styler ниже.

Завязывание листьев в узел

Чеснок принадлежит к светолюбивым растениям, которые хорошо растут в теплое и солнечное лето. При этом ему в сухую погоду требуется регулярный полив, способствующий хорошему росту и созреванию.

Но иногда летом стоит холодная погода с небольшим количеством осадков. Тогда чеснок начинает плохо расти и довольно поздно начинает созревать. Тогда необходимо завязать перо чеснока в узел.

Это нехитрое действие улучшает приток питательных веществ от листьев к луковице и ускоряет процесс созревания чеснока. Особенно актуален этот прием в прохладное лето с минимальным количеством осадков. То есть тогда, когда чеснок не успевает вовремя созреть.

Многие огородники утверждают, что после завязывания листьев чеснока луковицы становятся намного больше, сочнее и сохраняются дольше.

Когда необходимо это делать

Для того чтобы определить время, когда лучше делать эту манипуляцию, нужно обратить внимание на следующие признаки:

  • кончики листьев приобретают желтый цвет;
  • на соцветиях шелуха начинает трескаться;
  • стрелки, которые растение выпустило раньше, начинают выпрямляться;
  • трескаются семенные коробочки;
  • побеги начинают тянуться вниз.

Обычно к завязыванию листьев чеснока в узел приступают за 7-10 дней до уборки урожая. То есть если вы убираете чеснок в конце июля, то это нужно делать в середине месяца.

При завязывании листьев в узел нужно быть достаточно осторожным, чтобы не повредить растение.

Важно помнить, что такой прием не обязателен и его проводят исключительно по желанию.

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя делать с луком на огороде.

Также мы писали, чем подкормить чеснок, чтобы не желтел и головки росли величиной с кулак.

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