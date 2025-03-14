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Навіщо класти рулон туалетного паперу в холодильник? Відповідь здивує багатьох

П'ятниця 14 березня 2025 17:00
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Навіщо класти рулон туалетного паперу в холодильник? Відповідь здивує багатьох Фото: Для чого туалетний папір кладуть в холодильник ? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для чого тримати рулон туалетного паперу в холодильнику? Незважаючи на те, що це може здатися незвичайним, на це є свої причини.

То для чого ж класти туалетний папір в холодильник, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Для чого кладуть туалетний папір в холодильник?

Знищення бактерій та грибків

Туалетний папір виконує відразу кілька функцій в холодильнику.

Насправді, це незамінний засіб для всіх, у кого в холодильнику немає функції no frost. Так, в холодильнику може з'являтися полій, яка згубно діє на багато продуктів. Саме рулон туалетного паперу захищає продукти в такій неприємній ситуації. Крім того, папір позбавить від неприємного запаху.

Туалетний папір у холодильнику може допомогти пригнічувати ріст бактерій і грибків, які можуть розвиватися на їжі. Це особливо актуально для тих, хто зберігає в холодильнику велику кількість свіжих продуктів, таких як фрукти та овочі.

Поглинання запахів

Однією з властивостей туалетного паперу є його вбираюча здатність. Зберігаючи його в холодильнику, він може допомогти вловити частинки, відповідальні за неприємні запахи в повітрі, допомагаючи підтримувати свіжіше та приємніше середовище.

Це може бути корисно не тільки для ванної кімнати, але й для інших приміщень, де може накопичуватися волога або неприємні запахи.

Для того щоб позбутися від неприємних запахів і зайвої вологи, досить дістати з упаковки новий рулон і поставити його на середню полицю. Це екстрене рішення, як "знешкодити" пахучі продукти, але саме джерело запаху папір все ж не прибере.

До речі, зберігання туалетного паперу в холодильнику також може допомогти контролювати надлишок вологи. Включення цього елемента в холодильник зменшує можливість надлишку вологи, що сприяє більш оптимальному збереженню їжі.

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