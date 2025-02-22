Названо найкорисніший десерт, який повинні їсти українці

Халва здавна вважається не просто смачним десертом, а й справжнім джерелом корисних речовин. Лікарі та дієтологи все частіше говорять про її унікальні властивості та рекомендують вживати халву в помірних кількостях для підтримки здоров'я.

Чому халву можна і треба їсти - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим так корисна халва?

Халва виготовляється з горіхів або насіння, які самі по собі є цінними для організму. Жири, що містяться в ній, - це поліненасичені жирні кислоти омега-6 та омега-9, які не виробляються організмом, а можуть бути отримані лише з їжі. Ці кислоти відіграють важливу роль у роботі серцево-судинної системи, мозку та інших органів.

Халва також багата на вітаміни Е та В, калій та магній. Вітамін Е є потужним антиоксидантом, який уповільнює процеси старіння та захищає клітини від пошкодження. Вітаміни групи В необхідні для нормальної роботи нервової системи та обміну речовин. Калій та магній підтримують здоров'я серця та регулюють кров'яний тиск.

Крім того, халва містить білок, який є будівельним матеріалом для клітин, та клітковину, що покращує роботу шлунково-кишкового тракту та сприяє очищенню організму від токсинів.

Халва - це корисний смаколик (фото: pixabay.com)

Різноманіття видів халви та їх користь

Існує кілька видів халви, кожен з яких має свої унікальні властивості:

Соняшникова халва

Вона виготовляється з насіння соняшника та є традиційним улюбленим смаколиком. Вона багата на вітаміни групи В та F, корисна для серця, сприяє очищенню крові від холестерину та нормалізує кислотність у кишківнику.

Арахісова халва

Цей вид містить фолієву кислоту, яка необхідна для оновлення клітин та має омолоджувальний ефект. Вітаміни, що входять до її складу, підтримують серцево-судинну систему та можуть знизити ризик розвитку раку. Арахісова халва також багата на кремній, який зміцнює кістки, зуби, хрящі та сухожилля.

Що важливо знати про халву?

Халва, безсумнівно, є корисним продуктом, проте її слід вживати в помірних кількостях. Надмірне споживання халви може призвести до набору ваги через її високу калорійність.

Обирайте халву з натуральним складом, без додавання штучних барвників та консервантів. Віддавайте перевагу халві, виготовленій з горіхів або насіння, які не проходили термічну обробку. Вживайте халву в помірних кількостях, як частину збалансованого раціону.