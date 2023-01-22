Навіщо досвідчені кулінари трясуть яйця перед варінням. Трюк, який вирішує важливу проблему

Навіщо трясти яйця

Іноді через помилки, пов'язані з процесом приготування, велика частина корисного білка так і залишається на шкаралупі. А видовбувати його - ще та морока, варта часу і нервів.

Тому у досвідчених кулінарів припасовано безліч хитрощів та правил для варіння курячих яєць.

Не всі, наприклад, знають про те, навіщо трясти куряче яйце перед тим, як відправити продукт у каструлю.

Виявляється, якщо так зробити, вміст яйця буде рівномірно розподілено. В результаті очистити його буде значно простіше.

Замість тряски можна покрутити яйце на столі - результат буде тим самим.

Зварити яйця - ще та наука (фото: freepik)

Ще кілька правил варіння яєць

Свіжі яйця краще не варити, а зачекати кілька днів. Якщо у вас домашні яйця, не варіть ті, які були знесені нещодавно - такі краще використовувати для яєшні чи тіста.

Відправляти продукт варто лише у каструлю із холодною водою. І не забувайте додати маленьку ложку солі при варінні.

Чим корисні яйця

Яйця багаті:

високоякісним білком,

корисними жирами,

вітамінами,

холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Крім того яйця багаті лецитином. Так, яйце середнього розміру містить близько 700 мг лецитину, який може сприяти метаболізму холестерину і ліпідів в крові, пригнічувати атеросклероз і високий кров'яний тиск.