Ось як насправді треба готувати і їсти овочі. Ми все робимо неправильно

Овочі - чудове джерело клітковини, вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Але готувати і вживати їх треба правильно.

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Які овочі корисні, а які - не дуже

Найкориснішими будуть ті овочі - картопля, буряк, морква, які після приготування вистигли. Тільки тоді ми отримаємо від них максимум користі.

Адже при розщепленні крохмаль може перетворюватися на шкідливий цукор, а може – допомагати травленню.

Стійкий і нестійкий крохмаль - в чому різниця

Нестійкий крохмаль засвоюється в тонкому кишечнику, де розщеплюється на цукор. Далі у вигляді цукру він всмоктується в кров і піднімає рівень цукру так само, як і прості вуглеводи.

Стійкий крохмаль не перетравлюється ферментами шлунково-кишкового тракту і тому досягає аж товстого кишечника. Там він є їжею для дружніх бактерій кишечника.

Гарячі і холодні овочі мають суттєву різницю

Буряк, морква і картопля - продукти зі стійким крохмалем. Але термічна обробка його руйнує. Щоб відновити стійкий крохмаль, треба дати овочам знову охолонути.

Цікаво, що чим більше стійкого крохмалю, тим менше калорій.

Стійкий крохмаль має таку користь: