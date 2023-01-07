Як вибрати оливкову олію і не викинути гроші: головне правило

Оливкова олія - не тільки смачна, але й корисна для здоров'я. А ще вона немало коштує. Тож з вибором олії треба бути обережнішими, щоб не витратити гроші на незрозумілу рідину.

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Головне правило вибору

Найперше і найпростіше правило: не купуйте олію на розлив.

За словами експертки, вона купувала таку олію і перевіряла в лабораторії. Виявилося, що в пляшках була звичайна соняшникова олія.

Важливі поради щодо вибору олію

Купуючи цілу пляшку олії, віддайте перевагу тій, яка в склі та затемнена.

Не економте.

Дивіться на маркування. На банці якісної оливкової олії має бути штрих-код країни-виробника.

Важливо: це не може бути Україна. Оливкову олію привозять з Іспанії, Італії, Греції. Рідше - з Туреччини, Сирії чи Ізраїлю.

Добре, коли на банці є індекси PDO, PGA. Це свідчить, що олію зробили згідно зі стандартами країни-виробника.

Який тип олії вибрати

Обирайте олію Extra Virgin - першого холодного віджиму (нерафінована). Це олія зі свіжих оливок, без консервантів і термічної обробки. Вся користь оливок зберігається.

Дивіться на термін зберігання. Олія холодного віджиму не може зберігатися більше року. Якщо на етикетці вказано більший термін, олія оброблена. На такій краще смажити.

До речі, вдома олію краще теж довго не зберігати, а використати протягом максимум трьох місяців. Далі нерафінована оливкова олія почне гірчити.

Правила готування на оливковій олії

Під час смаження не використовуйте олію двічі

Зберігайте при температурі не вище 25 градусів і не нижче 7. При заморожуванні олія кристалізується і в ній утвориться осад.