Зачем опытные кулинары трясут яйца перед варкой. Трюк, решающий важную проблему

Сварить яйца всмятку или вкрутую – кажется, что может быть проще? Но нет. Здесь тоже нужно учитывать немало нюансов. Некоторые опытные кулинары советуют потрясти сырое яйцо, прежде чем бросать его в воду.
Зачем это делать – смотрите ниже в материале Styler.
Иногда из-за ошибок, связанных с процессом приготовления, большая часть полезного белка так и остается на скорлупе. А выколупывать его - еще та морока, стоящая времени и нервов.
Поэтому у опытных кулинаров припасено множество уловок и правил для варки куриных яиц.
Не все, например, знают о том, зачем трясти куриное яйцо перед отправкой продукта в кастрюлю.
Оказывается, если это сделать, содержимое яйца будет равномерно распределено. В результате очистить его будет гораздо проще.
Вместо тряски можно покрутить яйцо на столе – результат будет таким же.
Сварить яйца – еще та наука (фото: freepik)
Свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Если у вас домашние яйца, не варите недавно снесенные – такие лучше использовать для яичницы или теста.
Отправлять продукт следует только в кастрюлю с холодной водой. И не забывайте добавить маленькую ложку соли при варке.
Яйца богаты:
Кроме того, яйца богаты лецитином. Так, яйцо среднего размера содержит около 700 мг лецитина, который может способствовать метаболизму холестерина и липидов в крови, подавлять атеросклероз и высокое кровяное давление.
Раньше мы писали, как действительно нужно есть и варить овощи.
Кроме того, читайте, как выбрать оливковое масло и не выбросить деньги, и что продают под видом оливкового масла "на разлив".