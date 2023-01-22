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Зачем опытные кулинары трясут яйца перед варкой. Трюк, решающий важную проблему

Как правильно варить яйца (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сварить яйца всмятку или вкрутую – кажется, что может быть проще? Но нет. Здесь тоже нужно учитывать немало нюансов. Некоторые опытные кулинары советуют потрясти сырое яйцо, прежде чем бросать его в воду.

Зачем это делать – смотрите ниже в материале Styler.

Зачем трясти яйца

Иногда из-за ошибок, связанных с процессом приготовления, большая часть полезного белка так и остается на скорлупе. А выколупывать его - еще та морока, стоящая времени и нервов.

Поэтому у опытных кулинаров припасено множество уловок и правил для варки куриных яиц.

Не все, например, знают о том, зачем трясти куриное яйцо перед отправкой продукта в кастрюлю.

Оказывается, если это сделать, содержимое яйца будет равномерно распределено. В результате очистить его будет гораздо проще.

Вместо тряски можно покрутить яйцо на столе – результат будет таким же.

Сварить яйца – еще та наука (фото: freepik)

Еще несколько правил варки яиц

Свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Если у вас домашние яйца, не варите недавно снесенные – такие лучше использовать для яичницы или теста.

Отправлять продукт следует только в кастрюлю с холодной водой. И не забывайте добавить маленькую ложку соли при варке.

Чем полезны яйца

Яйца богаты:

  • высококачественным белком,
  • полезными жирами,
  • витаминами,
  • холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий)

Кроме того, яйца богаты лецитином. Так, яйцо среднего размера содержит около 700 мг лецитина, который может способствовать метаболизму холестерина и липидов в крови, подавлять атеросклероз и высокое кровяное давление.

Раньше мы писали, как действительно нужно есть и варить овощи.

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