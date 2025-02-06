Науковці знайшли залишки найдавнішого предка сучасної пташки

Майже цілий череп, який знайшли вчені, належить Vegavis iaai - виду водоплавних птахів, який вважається давнім родичем сучасних качок та гусей. Згідно з новим дослідженням, цей вид жив одночасно з динозаврами, такими як тиранозавр рекс, і, можливо, пережив масове вимирання наприкінці Крейдяного періоду.

Нова скам'янілість V.iaai, вік якої оцінюється від 68 до 69 мільйонів років, була знайдена під час експедиції у 2011 році, але проаналізована лише зараз. Дослідження було опубліковане в журналі Nature.

Співавтор дослідження Джулія Кларк, палеонтологиня з Техаського університету в Остіні, повідомила, що перша скам'янілість V. iaai була знайдена на острові Вега в Антарктиді в 1992 році.

Тоді палеонтологи припустили, що цей вид пов'язаний із сучасними птахами, особливо водоплавними. Але припущення було непереконливим, оскільки вченим бракувало ключового шматка головоломки - черепа істоти.

"Скам'янілість, яку знайшли раніше, була іншою частиною скелета. А коли мова йде про птахів, череп має багато інформативних характеристик, які повідомляють, що це за вид", - розповів співавтор дослідження Патрік О'Коннор, еволюційний біолог з Університету Огайо, в інтерв'ю Live Science.



Vegavis iaai може бути найдавнішим предком качок (фото: wikimedia.org)

Тож нахідка черепа дозволила вченим дізнатися більше про вид істоти та про те, як вона вписується в родовід птахів.

Зокрема, науковці з'ясували, що, на відміну від допотопних птахів, які існували в Юрський і Крейдяний періоди (201,3 млн. - 66 млн. років тому), V. iaai має риси, подібні до рис сучасних птахів - в тому числі форму мозку і унікальну кістку у верхньому дзьобі.

Верхній дзьоб більшості досучасних птахів складається з однієї кістки, яка називається верхньою щелепою, з невеликою кількістю кістки іншого типу на кінчику. Втім, у Vegavis верхня щелепа крихітна, що характерно для сучасних птахів.

За допомогою 3D-реконструкції вчені показали, що птах мав довгий вузький дзьоб, посилений потужними щелепними м'язами, що подібно до будови сучасних птахів, що ловлять рибу.



Форма дзьоба Vegavis iaai подібна до будови сучасних птахів (фото: wikipedia.org)

Ця особливість черепа був на такому ранньому етапі еволюції найбільше вразила вчених. Хоча після масового вимирання динозаврів відбулася швидка еволюція, за словами науковців, дослідження, які розглядають геномні порівняння сучасних птахів, вказують на те, що найперша дивергенція сталася до цього масового вимирання.

Тож, попри те, докази спорідненості V. iaai з сучасними птахами є переконливими, все ще не зрозуміло остаточно, чи дійсно він є родичем сучасних качок і гусей.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження допоможуть встановити особливості еволюції Vegavis iaai, підтвердивши або спростувавши припущення науковців.