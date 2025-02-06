Ученые нашли остатки древнейшего предка современной птицы

Почти целый череп, который нашли ученые, принадлежит Vegavis iaai - виду водоплавающих птиц, который считается древним родственником современных уток и гусей. Согласно новому исследованию, этот вид жил одновременно с динозаврами, такими как тираннозавр рекс, и, возможно, пережил массовое вымирание в конце Мелового периода.

Новая окаменелость V.iaai, возраст которой оценивается от 68 до 69 миллионов лет, была найдена во время экспедиции в 2011 году, но проанализирована только сейчас. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Соавтор исследования Джулия Кларк, палеонтолог из Техасского университета в Остине, сообщила, что первая окаменелость V. iaai была найдена на острове Вега в Антарктиде в 1992 году.

Тогда палеонтологи предположили, что этот вид связан с современными птицами, особенно водоплавающими. Но предположение было неубедительным, поскольку ученым не хватало ключевого куска головоломки - черепа существа.

"Окаменелость, которую нашли ранее, была другой частью скелета. А когда речь идет о птицах, череп имеет много информативных характеристик, которые сообщают, что это за вид", - рассказал соавтор исследования Патрик О'Коннор, эволюционный биолог из Университета Огайо, в интервью Live Science.



Vegavis iaai может быть древнейшим предком уток (фото: wikimedia.org)

Поэтому находка черепа позволила ученым узнать больше о виде существа и о том, как оно вписывается в родословную птиц.

В частности, ученые выяснили, что, в отличие от допотопных птиц, которые существовали в Юрский и Меловой периоды (201,3 млн. - 66 млн. лет назад), V. iaai имеет черты, подобные чертам современных птиц - в том числе форму мозга и уникальную кость в верхнем клюве.

Верхний клюв большинства досовременных птиц состоит из одной кости, называемой верхней челюстью, с небольшим количеством кости другого типа на кончике. Впрочем, у Vegavis верхняя челюсть крошечная, что характерно для современных птиц.

С помощью 3D-реконструкции ученые показали, что птица имела длинный узкий клюв, усиленный мощными челюстными мышцами, что подобно строению современных птиц, ловящих рыбу.



Форма клюва Vegavis iaai подобна строению современных птиц (фото: wikipedia.org)

Эта особенность черепа был на таком раннем этапе эволюции больше всего поразила ученых. Хотя после массового вымирания динозавров произошла быстрая эволюция, по словам ученых, исследования, которые рассматривают геномные сравнения современных птиц, указывают на то, что первая дивергенция произошла до этого массового вымирания.

Поэтому, несмотря на то, доказательства родства V. iaai с современными птицами являются убедительными, все еще не понятно окончательно, действительно ли он является родственником современных уток и гусей.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут установить особенности эволюции Vegavis iaai, подтвердив или опровергнув предположения ученых.