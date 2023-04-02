Науковці з'ясували, як зарядка нейтралізує фатальні наслідки дефіциту сну

Вчені вивчили вплив фізичної активності та нормального сну на зниження ризику смертності від різних причин, у тому числі серцево-судинних захворювань та раку. З'ясувалося, що навіть при дефіциті чи надлишку сну, що також спричиняє негативні наслідки для здоров'я, заняття спортом може їх нейтралізувати.

Група китайських науковців у цій роботі вирішила вивчити спільний зв'язок фізичної активності, що вимірюється акселерометром, і тривалості сну з ризиком смертності.

Як проводили дослідження

Для цього дослідники використали дані Британського біобанку зі відомостями про 92 221 учасника віком від 40 до 73 років, які носили браслет з акселерометром протягом одного тижня в період з 2013 по 2015 рік.

Тривалість сну за добу класифікували як коротку (менше ніж 6 годин), нормальну (6-8 годин) або тривалу (більше ніж 8 годин). Загальний обсяг фізичної активності ділили на терцилі (низький, середній чи високий).

Фізичну активність від помірної до високої класифікували як відповідну або не відповідну рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я - не менше 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або не менше 75 хвилин фізичної активності високої інтенсивності або еквівалентне поєднання на тиждень.

Дані про смертність було зібрано з регістрів. Первинним результатом була смерть від усіх причин. Вторинними кінцевими точками були смерть від серцево-судинних захворювань та смерть від раку.

За даними, в середньому за 7 років спостереження померло 3080 учасників: 1074 від серцево-судинних захворювань та 1871 через онкологію.

Дослідники вивчили, як фізична активність впливає на смертність при проблемах зі сном, спочатку глянувши на обсяг активності, та потім на фізичну активність від помірної до високої. Аналізи були скориговані з урахуванням факторів, здатних вплинути на взаємозв'язок (вік, стать, етнічна приналежність, депривація, рівень освіти, сезон вимірювання сну, індекс маси тіла, дієта, куріння, вживання алкоголю, змінна робота та інше).

Що показали результати

Як виявилося, дефіцит сну у людей був пов'язаний із 16% та 37% підвищеним ризиком смерті від усіх причин відповідно.

В учасників із проміжним обсягом вправ шкідливим був лише короткий сон, із 41% підвищеною ймовірністю смерті від усіх причин.

У тих, хто активно займався спортом, тривалість сну не була пов'язана з ризиком смерті.

В учасників з недосипанням та низьким обсягом фізичних вправ ризик смерті від серцево-судинних захворювань був підвищений на 69% ризик. Проте він зникав, коли обсяг вправ збільшувався до помірної чи високої.

Ризик смерті від раку у людей, які сплять багато, з невеликою кількістю вправ підвищувався на 21% і зникав при помірному або великому обсязі заняття зарядкою.

Аналогічні результати були отримані за фізичної активності від помірної до високої.

В учасників, які не займалися спортом згідно з рекомендаціями ВООЗ, короткий та тривалий сон був пов'язаний із підвищеним ризиком смерті від усіх причин на 31% та 20% відповідно. Однак ці загрози зникли у тих, хто дотримувався порад ВООЗ щодо фізичної активності.

У людей з дефіцитом сну і хто не дотримувався рекомендацій щодо інтенсивності вправ ризик смерті від серцево-судинних захворювань був підвищений на 52%, але зникав, якщо зарядкою все ж таки займалися.

Ризик смерті від раку у тих, хто спав довго і не дотримувався рекомендацій щодо фізичної активності, підвищувався на 21%, і зникав у тих учасників, хто дотримувався порадою ВООЗ про зарядку.

Вчені підбили підсумок

"Наші результати показують, що зусилля зі зміцнення здоров'я, спрямовані як на фізичну активність, так і на тривалість сну, можуть бути більш ефективними у запобіганні або відстроченні передчасної смерті в середньому віці", - каже автор дослідження, доктор філософії з Медичного університету Гуанчжоу Китай Цзихуї Чжан.

Він також зазначив, що дослідження показує, що "достатня кількість вправ може частково компенсувати згубний вплив відсутності гарного нічного сну".