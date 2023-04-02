Ученые выяснили, как зарядка нейтрализует роковые последствия дефицита сна

Ученые изучили влияние физической активности и нормального сна на снижение риска смертности от различных причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Выяснилось, что даже при дефиците или излишке сна, что также вызывает негативные последствия для здоровья, занятие спортом может их нейтрализовать.

Группа китайских ученых в этой работе решила изучить совместную связь измеряемой акселерометром физической активности и продолжительности сна с риском смертности.

Как проводили исследования

Для этого исследователи использовали данные Британского биобанка со сведениями о 92 221 участнике в возрасте от 40 до 73 лет, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели в период с 2013 по 2015 год.

Продолжительность сна в сутки классифицировали как короткую (менее 6 часов), нормальную (6-8 часов) или продолжительную (более 8 часов). Общий объем физической активности делили на терцили (низкий, средний или высокий).

Физическая активность от умеренной до высокой была классифицирована как соответствующая или не соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения - не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут физической активности высокой интенсивности или эквивалентное сочетание в неделю.

Данные о смертности были собраны из регистров. Первичным исходом была смерть от всех причин. Вторичными конечными точками были смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от рака.

Согласно данным, в среднем за 7 лет наблюдения умерло 3080 участников: 1074 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1871 от онкологии.

Исследователи изучили, как физическая активность воздействует на влияние сна на смертность, сначала взглянув на объем активности, а затем на физическую активность от умеренной до высокой. Анализы были скорректированы с учетом факторов, способных повлиять на взаимосвязь (возраст, пол, этническая принадлежность, депривация, уровень образования, сезон измерения сна, индекс массы тела, диета, курение, употребление алкоголя, сменная работа и другое).

Что показали результаты

Как оказалось, дефицит сна у людей был связан с 16% и 37% повышенным риском смерти от всех причин соответственно.

У участников с промежуточным объемом упражнений вредным был только короткий сон, с 41% повышенной вероятностью смерти от всех причин.

У тех, кто интенсивно занимался спортом, продолжительность сна не была связана с риском смерти.

У участников с недосыпом и низким объемом физических упражнений риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 69% риск. Однако он исчезал, когда объем упражнений увеличивался до умеренного или высокого.

Риск смерти от рака у людей, которые спят много, с небольшим количеством упражнений повышался на 21% и исчезал при умеренном или большом объеме занятия зарядкой.

Аналогичные результаты были получены при физической активности от умеренной до высокой.

У участников, которые не занимались спортом согласно рекомендациям ВОЗ, короткий и продолжительный сон был связан с повышенным риском смерти от всех причин на 31% и 20% соответственно. Однако эти угрозы исчезли у тех, кто придерживался советов ВОЗ относительно физической активности.

У людей с дефицитом сна и не соблюдающих рекомендации по интенсивности упражнений риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 52%, но исчезал, если зарядкой все же занимались.

Риск смерти от рака у тех, кто спал долго и не следовал рекомендациям относительно физической активности, повышался на 21%, и исчезал у тех участников, кто придерживался советом ВОЗ о зарядке.

Ученые подвели итог

"Наши результаты показывают, что усилия по укреплению здоровья, направленные как на физическую активность, так и на продолжительность сна, могут быть более эффективными в предотвращении или отсрочке преждевременной смерти в среднем возрасте", - говорит автор исследования, доктор философии из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае Цзихуи Чжан.

Он также отметил, что исследование показывает, что "достаточное количество упражнений может частично компенсировать пагубное воздействие отсутствия хорошего ночного сна".