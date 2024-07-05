Науковці виявили рослину-"екстремала", яка здатна вижити на Марсі

Вчені з Сінцзянского інституту екології та географії Китайської академії наук виявили рослину, яка найбільше придатна для колонізації Марса. Вони впевнені, що ця рослина демонструє великий потенціал для освоєння Марса.

Що це за рослина та як дослідники визначили її властивості, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian.

За словами науковців, вижити на Марсі може мох Synttichia caninervis, також відомий як степовий кручений мох. Це поширений вид моху, що росте в екстремальних умовах, включаючи Тибет, Антарктиду та посушливі пустельні-степові регіони.

Вчені стверджують, що він може витримувати екстремальну посуху та холод, а також високий рівень радіації. Вони наголосили, що їхня робота вперше досліджує виживання цілих рослин у такому середовищі, а також зосереджується на потенціалі вирощування рослин на поверхні Марса, а не в теплицях.

"Унікальні дані, здобуті в нашому дослідженні, закладають основу для колонізації космічного простору за допомогою природно відібраних рослин, адаптованих до екстремальних стресових умов", - зазначають автори дослідження.

Крім того, вчені описують цей пустельний мох не тільки, як екстремальну рослину, що вижила, а ще й швидко відновилася після майже повного зневоднення.

Щоб перевірити стійкість рослини до холоду, дослідники зберігали рослини при температурі - 80 градусів (у морозильній камері з ультранизькою температурою) протягом трьох та п’яти років та при температурі -196 градусів (у резервуарі з рідким азотом) протягом 15 та 30 днів.

Як виглядає мох Synttichia caninervis (фото: Вікіпедія)

У всіх випадках зразки моху регенерували після розморожування, хоча їх відновлення було менш швидким порівняно з контрольними організмами, які були зневоднені, але не заморожені.

Мох також продемонстрував здатність виживати під впливом гамма-випромінювання, яке знищило б більшість рослин, а дози в 500 грей, схоже, навіть сприяли зростанню Syntrichia caninervis. Для порівняння, для людини доза радіації в 50 грей викликає конвульсії та летальний кінець.

"Наще дослідження показує, що стійкість моху до впливу навколишнього середовища перевищує стійкість деяких мікроорганізмів і тихоходок. Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяльний мох може бути доставлений на Марс або Місяць для подальшої перевірки можливості колонізації та росту рослин у космічному просторі ", - пишуть вчені.

Вони додають, що ці експерименти є вагомим першим кроком, але вони показують, що мох може бути важливим джерелом кисню і що він здатен розмножуватися та проростати в марсіанських умовах.

Також мох може допомогти збагатити та трансформувати кам'янистий матеріал, знайдений на поверхні Марса, щоб уможливити ріст інших рослин.