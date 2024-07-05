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Ученые обнаружили растение-"экстремала", способное выжить на Марсе

Пятница 05 июля 2024 07:00
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Ученые обнаружили растение-"экстремала", способное выжить на Марсе Ученые назвали растение, способное выжить на Марсе (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ученые из Синцзянского института экологии и географии Китайской академии наук обнаружили растение, наиболее подходящее для колонизации Марса. Они уверены, что это растение показывает большой потенциал для освоения Марса.

Что это за растение и как исследователи определили его свойства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian.

По словам ученых, выжить на Марсе может мох Synttichia caninervis, также известный как степной крученый мох. Это распространенный вид мха, произрастающий в экстремальных условиях, включая Тибет, Антарктиду и засушливые пустынно-степные регионы.

Ученые утверждают, что они могут выдерживать экстремальную засуху и холод, а также высокий уровень радиации. Они подчеркнули, что их работа впервые исследует выживание целых растений в такой среде, а также сосредотачивается на потенциале выращивания растений на поверхности Марса, а не в теплицах.

"Уникальные данные, полученные в нашем исследовании, закладывают основу для колонизации космического пространства с помощью естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, ученые описывают этот пустынный мох не только как экстремальное выжившее растение, но еще и быстро восстановилось после почти полного обезвоживания.

Чтобы проверить устойчивость растения к холоду, исследователи сохраняли растения при температуре - 80 градусов (в морозильной камере с ультранизкой температурой) в течение трех и пяти лет и при температуре -196 градусов (в резервуаре с жидким азотом) в течение 15 и 30 дней.

Ученые обнаружили растение-&quot;экстремала&quot;, способное выжить на Марсе

Как выглядит мох Synttichia caninervis (фото: Википедия)

Во всех случаях образцы мха регенерировали после размораживания, хотя их восстановление было менее быстрым по сравнению с обезвоженными, но не замороженными, контрольными организмами.

Мох также продемонстрировал способность выживать под влиянием гамма-излучения, которое уничтожило бы большинство растений, а дозы в 500 грей, похоже, даже способствовали росту Syntrichia caninervis. Для сравнения, для человека доза радиации в 50 грей вызывает конвульсию и летальный исход.

"Наше исследование показывает, что устойчивость мха к воздействию окружающей среды превышает устойчивость некоторых микроорганизмов и тихоходок. Глядя в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох может быть доставлен на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации и роста растений в космическом пространстве", - пишут ученые.

Они добавляют, что эти эксперименты являются значительным первым шагом, но они показывают, что мох может быть важным источником кислорода и что он способен размножаться и прорастать в марсианских условиях.

Также мох может помочь обогатить и трансформировать каменистый материал, найденный на поверхности Марса, чтобы привести к росту других растений.

Раньше мы писали, что на Марсе найдено новое озеро, но там не может быть воды.

А еще рассказывали, что ученые нашли подтверждение того, что на Марсе может быть жизнь.

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