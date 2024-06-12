На Марсі знайдено нове озеро: вчені вважають, що там не може бути води

Під крижаною шапкою Марса на південному полюсі знайдено озеро і деякий час дослідники вважали, що воно з рідкої води. Однак тепер вчені вказують на невірну інтерпретацію сигналів і схиляються до того, що води на Марсі бути не може.

Що відомо про озеро на Марсі та чому там не може бути води, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Phys.

Дослідники Корнельского університету надали просте та вичерпне пояснення яскравих радіолокаційних відбитків, які спочатку інтерпретувалися як рідка вода під крижаною шапкою на південному полюсі Марса.

Їхнє моделювання показує, що невеликі варіації шарів водяного льоду - надто тонкі, щоб їх розрізнили наземні радарні прилади. І річ у тому, що вони можуть спричинити конструктивну інтерференцію між радарними хвилями.

Таке втручання може викликати відбиття, інтенсивність і мінливість, які відповідають спостереженням на сьогодні - не тільки в області, яка вважається рідкою водою, але й у так званих південних шаруватих відкладеннях.

"Я не можу сказати, що там внизу є вода в рідкому стані, але ми показуємо, що є набагато простіші способи отримати те саме спостереження, не тягнучись так далеко, використовуючи механізми та матеріали, про які ми вже знаємо. Просто завдяки випадковості ви можете створити той самий спостережуваний сигнал на радарі", - розповів науковий співробітник Корнельського центру астрофізики та планетарних наук Данієль Лаліч.

Марсоходи надали численні докази того, що вода текла на поверхні стародавнього Марса, включно з колишньою дельтою річки, яка зараз досліджується марсоходом NASA Perseverance.

Покладаючись на радар, який може досліджувати поверхню, щоб виявити водяний лід і потенційно приховані водоносні горизонти, члени наукової групи орбітального апарату Mars Express під керівництвом Європейського космічного агентства оголосили, що вони виявили озеро, поховане під південною полярною шапкою.

Наслідки були величезними: там, де є вода в рідкому стані, може існувати мікробне життя. Але в той час, як ті самі яскраві радіолокаційні відображення, ймовірно, вказуватимуть на підльодовикове озеро на Землі, умови температури та тиску на Марсі дуже різні.

Використовуючи простіші моделі, Лаліч раніше показав, що яскраві радіолокаційні сигнали можуть створюватися за відсутності рідкої води, але він сказав, що припущення про шари замерзлого вуглекислого газу під крижаною шапкою, ймовірно, були невірними.

За його словами, нове дослідження розповідає більш повну історію, усуваючи прогалини в гіпотезі радіолокаційних перешкод за допомогою більш реалістичного моделювання.

Тисячі випадково згенерованих сценаріїв нашарування ґрунтувалися лише на умовах, про які було відомо, що існують на полюсах Марса, і змінювали склад шарів льоду та їх відстань у спосіб, який можна очікувати на десятки чи сотні миль.

Ці незначні коригування іноді створювали яскраві підповерхневі сигнали, що узгоджувалися зі спостереженнями на кожній із трьох частот, які використовували радіолокаційний інструмент MARSIS орбітального корабля Mars Express, партнерство між NASA та Італійським космічним агентством.

Імовірно, з простої причини, стверджує Лаліч: радіолокаційні хвилі, що відбиваються від шарів, розташованих надто близько, щоб інструмент міг їх розрізнити, можуть поєднуватися, посилюючи їхні піки та спади.

Не виключаючи можливості виявлення в майбутньому за допомогою більш потужних інструментів, Лаліч сказав, що підозрює, що історія рідкої води та потенційного життя на Червоній планеті давно закінчилася.

"Ідея про те, що рідка вода буде навіть дещо біля поверхні, була б справді захоплюючою", - сказав Лаліч.