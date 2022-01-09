Натуральное мыло дома: названы легкие способы приготовления

В настоящее время многие люди предпочитают делать свои собственные шампуни, кремы и косметику, чтобы сократить использование косметических продуктов с химическими веществами, которые могут нанести вред коже.
5-Minute Crafts рассказали, как сделать мыло в домашних условиях с помощью натуральных элементов.
Что вам понадобится:
1 стакан растопленного белого глицерина
4 капли коричневого растительного красителя
1 чайная ложка ванильной эссенции
2 столовые ложки порошка корицы
1 прямоугольная силиконовая форма
Приготовление:
1. В стеклянной емкости смешайте жидкий глицерин с пищевым красителем и щепоткой порошка корицы. Налейте жидкость в силиконовую форму - это должен быть очень тонкий слой, примерно 0,5 сантиметра.
2. Посыпьте всю поверхность порошком корицы. Дайте ему затвердеть в течение как минимум 1 минуты. Важно, чтобы перед расформовкой консистенция стала мягкой.
3. Выньте его из формы и разрежьте пополам обычным ножом или ножом для пиццы.
Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)
4. Аккуратно скатайте каждый слой мыла.
5. Соедините ванильную эссенцию с небольшим количеством корицы и с помощью тонкой кисточки украсьте поверхность мыла.
6. Налейте на мыло немного белого глицерина, чтобы казалось, как будто это глазурь на булочке с корицей.
Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)
Что вам понадобится:
1 небольшой прямоугольный стеклянный контейнер
1 кусок пузырчатой пленки (размер стеклянной тары)
1 ½ чашки расплавленного прозрачного глицерина
½ стакана меда
Приготовление:
1. Накройте внутреннюю часть стеклянной емкости пузырчатой пленкой.
2. Влейте растопленный прозрачный глицерин. Можно добавить несколько капель ванильной эссенции или миндального масла.
2. Добавьте мед и перемешайте его деревянной ложкой. Надо подождать, пока не затвердеет. Это займет не менее 24 часов.
3. Выньте кусок мыла из формы и аккуратно снимите пластик. Нарежьте его прямоугольниками или любой формы, которая вам нравится.
Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)
Что вам понадобится:
1 цилиндрический картонный контейнер
1-2 чашки целых бутонов роз
2 стакана расплавленного прозрачного глицерина
Приготовление:
1. Наполните картонный контейнер бутонами роз. Для более интенсивного аромата можно добавить в цветы несколько капель эссенции розы, ванили или жасмина.
2. Налейте внутрь жидкий глицерин. Дайте ему затвердеть не менее 24 часов.
3. Вытяните затвердевший кусок мыла. Нарежьте его ломтиками шириной около 1 сантиметра.
Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)
Напомним, названы способы, которые помогут очистить раковину без помощи сантехника.
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