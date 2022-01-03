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Забилась раковина после праздников? Эти способы помогут ее очистить без помощи сантехника

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Понедельник 03 января 2022 17:51
Забилась раковина после праздников? Эти способы помогут ее очистить без помощи сантехника Фото: Как быстро почистить засор в раковине без сантехников (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Засорение раковины и канализации в период праздников – обычное дело. Такая неприятная ситуация может произойти в любом доме и особенно неприятно, когда это случается перед приходом гостей.

Почему засоряется канализация в период праздников и как справиться с этой неприятностью без помощи сантехника, рассказали в УНИАН.

Почему происходит засорение

Еда. При интенсивной подготовке к праздникам частички еды попадают в колено – выгнутую часть трубы, которая находится под умывальником. Там эти частицы оседают и накапливаются, а потом происходит закупорка.

Убрать такой засор несложно – можно снять часть трубы и очистить вручную или использовать специальные химические средства, которые растворят остатки еды.

Хорошо, если у вас на кухне стоит специальный измельчитель – он помогает собрать остатки еды до попадания в колено и выбросить их в мусорное ведро.

Жир. Это жир не только растительного происхождения, но и обычное растительное масло. Жир создает липкий осадок, на который налипают остатки продуктов и создается мусорная пробка.

Холодная вода только ухудшает ситуацию, так жир застывает и становится более густым. Постарайтесь не сливать жир в раковину и используйте для этого специальный контейнер.

Мыло. Кроме основной своей функции, мыло может стать и причиной засора. Соединение мыла с остатками еды создает влажную плотную массу, которая и становится засором. Поэтому не стоит мыть в кухонной раковине руки с мылом.

Волосы. Причиной засора в ванной комнате становятся волосы. Используйте специальную сеточку и часто ее прочищайте.

Как почистить раковину

Существует три основных способа прочищения раковины и труб: химический, механический и народный.

Химический способ. Использование специальных средств, гелей, порошков и кислот. Они продаются в любом магазине с бытовой химией и инструкция обычно написана на этикетке. Обычно средство заливают в отверстие на 30 минут, потом смывают горячей водой.

Важно! Не наклоняйтесь над раковиной в процессе высыпания средства и во время очищения. Не вдыхайте пары, не заглядывайте в раковину, если оттуда доносятся странные звуки – есть риск отравления или химического ожога.

Механический способ. Это способ удаления загрязнения вручную. Можно использовать вантуз: налейте в раковину горячую воду и постарайтесь вантузом прогнать воду по принципу работы помпы. Нужно это делать максимально энергично.

Если вантуз не помогает, используют специальный трос. На одном конце находится ручка, на втором – наконечник в форме пики. Вы погружаете трос в раковину и толкаете до тех пор, пока не избавитесь от мусора. Пользуйтесь тросом аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Народные способы. 3 ст. ложки на 1 стакан уксуса – залейте раствор в раковину и подождите 10-15 минут. Потом смойте горячей водой.

3 ст. ложки порошка + 3 ст. ложки соды + 1 стакан уксуса. Вылейте состав в раковину и подождите 20-30 минут, потом слейте большим количеством горячей воды.

100 г лимонной кислоты засыпьте в слив, залейте 250 мл кипятка. Подождите 20 минут и слейте горячей водой.

Напомним, ранее мы писали о том, какие способы помогут вам избавиться от похмелья.

А также рассказывали о том, как быстро и легко навести порядок на кухне.

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