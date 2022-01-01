Как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способ
Столовые приборы, которыми уже достаточно большое время вы пользуетесь, имеют не очень привлекательный вид. Поэтому специалисты поделились лайфхаком чистки ложек и вилок, для которого нужно только 2 ингредиента.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Так, чистые приборы важный элемент каждого приема пищи, особенно праздничного. Поэтому эксперты поделились способом, который поможет отполировать столовые приборы до блеска.
Для чистки понадобятся:
- кастрюля или старый противень;
- пищевая сода;
- тряпки из микрофибры;
- перчатки.
Инструкция:
Сначала положите столовые приборы в кастрюлю или противень и посыпьте их содой, пока не покроете равномерно. Далее налейте в кастрюлю кипяток так, чтобы ложки и вилки полностью погрузились в воду.
Как отполировать ложки и вилки в домашних условиях (фото: 5minutecrafts)
Подождите несколько минут и вытащите их и тщательно вытрите тряпкой из микрофибры.
Микрофиброй также отполируйте ложки и вилки круговыми движениями. Однако, если столовая утварь сильно повреждена, то повторите процесс очистки столько раз, сколько нужно.
Также можно добавить соль, мыло или лимонный сок.
Как отполировать ложки и вилки в домашних условиях (фото: 5minutecrafts)
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