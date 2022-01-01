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Как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способ

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Суббота 01 января 2022 21:08
Как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способ Как отполировать столовые приборы (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Столовые приборы, которыми уже достаточно большое время вы пользуетесь, имеют не очень привлекательный вид. Поэтому специалисты поделились лайфхаком чистки ложек и вилок, для которого нужно только 2 ингредиента.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Так, чистые приборы важный элемент каждого приема пищи, особенно праздничного. Поэтому эксперты поделились способом, который поможет отполировать столовые приборы до блеска.

Для чистки понадобятся:

  • кастрюля или старый противень;
  • пищевая сода;
  • тряпки из микрофибры;
  • перчатки.

Инструкция:

Сначала положите столовые приборы в кастрюлю или противень и посыпьте их содой, пока не покроете равномерно. Далее налейте в кастрюлю кипяток так, чтобы ложки и вилки полностью погрузились в воду.

Как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способКак отполировать ложки и вилки в домашних условиях (фото: 5minutecrafts)

Подождите несколько минут и вытащите их и тщательно вытрите тряпкой из микрофибры.

Микрофиброй также отполируйте ложки и вилки круговыми движениями. Однако, если столовая утварь сильно повреждена, то повторите процесс очистки столько раз, сколько нужно.

Также можно добавить соль, мыло или лимонный сок.

Как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способКак отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способКак отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способКак отмыть и начистить до блеска ложки и вилки: легкий и экономный способ

Как отполировать ложки и вилки в домашних условиях (фото: 5minutecrafts)

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