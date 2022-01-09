Натуральне мило будинку: названі легкі способи приготування

В даний час багато людей вважають за краще робити свої власні шампуні, креми і косметику, щоб скоротити використання косметичних продуктів з хімічними речовинами, які можуть завдати шкоди шкірі.
5-Minute Crafts розповіли, як зробити мило в домашніх умовах за допомогою натуральних елементів.
Що вам знадобиться:
1 склянка розтопленого білого гліцерину
4 краплі коричневого рослинного барвника
1 чайна ложка ванільної есенції
2 столові ложки порошку кориці
1 прямокутна силіконова форма
Приготування:
1. У скляній ємності змішайте рідкий гліцерин з харчовим барвником і дрібкою порошку кориці. Налийте рідину в силіконову форму - це повинен бути дуже тонкий шар, приблизно 0,5 сантиметра.
2. Посипте всю поверхню порошком кориці. Дайте йому затвердіти протягом як мінімум 1 хвилини. Важливо, щоб перед розформуванням консистенція стала м'якою.
3. Вийміть його з форми і розріжте навпіл звичайним ножем або ножем для піци.
Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)
4. Акуратно скачайте кожен шар мила.
5. З'єднайте ванільну есенцію з невеликою кількістю кориці і за допомогою тонкого пензлика прикрасьте поверхню мила.
6. Налийте на мило трохи білого гліцерину, щоб здавалося, як ніби це глазур на булочці з корицею.
Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)
Що вам знадобиться:
1 невеликий прямокутний скляний контейнер
1 шматок пухирчастої плівки (розмір скляної тари)
1 ½ склянки розплавленого прозорого гліцерину
½ склянки меду
Приготування:
1. Накрийте внутрішню частину скляної ємності пухирчастою плівкою.
2. Влийте розтоплений прозорий гліцерин. Можна додати кілька крапель ванільної есенції або мигдалевого масла.
2. Додайте мед і перемішайте його дерев'яною ложкою. Треба почекати, поки не затвердіє. Це займе не менше 24 годин.
3. Вийміть шматок мила з форми і акуратно зніміть пластик. Наріжте його прямокутниками або будь-якої форми, яка вам подобається.
Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)
Що вам знадобиться:
1 циліндричний картонний контейнер
1-2 чашки цілих бутонів троянд
2 склянки розплавленого прозорого гліцерину
Приготування:
1. Наповніть картонний контейнер бутонами троянд. Для більш інтенсивного аромату можна додати в квіти кілька крапель есенції троянди, ванілі або жасмину.
2. Налийте всередину рідкий гліцерин. Дайте йому затвердіти не менше 24 годин.
3. Витягніть затверділий шматок мила. Наріжте його скибочками шириною близько 1 сантиметра.
Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)
Нагадаємо, названі способи, які допоможуть очистити раковину без допомоги сантехніка.
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