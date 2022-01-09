Натуральне мило будинку: названі легкі способи приготування

Мило у формі булочки з корицею

Що вам знадобиться:

1 склянка розтопленого білого гліцерину

4 краплі коричневого рослинного барвника

1 чайна ложка ванільної есенції

2 столові ложки порошку кориці

1 прямокутна силіконова форма

Приготування:

1. У скляній ємності змішайте рідкий гліцерин з харчовим барвником і дрібкою порошку кориці. Налийте рідину в силіконову форму - це повинен бути дуже тонкий шар, приблизно 0,5 сантиметра.

2. Посипте всю поверхню порошком кориці. Дайте йому затвердіти протягом як мінімум 1 хвилини. Важливо, щоб перед розформуванням консистенція стала м'якою.

3. Вийміть його з форми і розріжте навпіл звичайним ножем або ножем для піци.

Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)

4. Акуратно скачайте кожен шар мила.

5. З'єднайте ванільну есенцію з невеликою кількістю кориці і за допомогою тонкого пензлика прикрасьте поверхню мила.

6. Налийте на мило трохи білого гліцерину, щоб здавалося, як ніби це глазур на булочці з корицею.

Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)

Мило у формі меду

Що вам знадобиться:

1 невеликий прямокутний скляний контейнер

1 шматок пухирчастої плівки (розмір скляної тари)

1 ½ склянки розплавленого прозорого гліцерину

½ склянки меду

Приготування:

1. Накрийте внутрішню частину скляної ємності пухирчастою плівкою.

2. Влийте розтоплений прозорий гліцерин. Можна додати кілька крапель ванільної есенції або мигдалевого масла.

2. Додайте мед і перемішайте його дерев'яною ложкою. Треба почекати, поки не затвердіє. Це займе не менше 24 годин.

3. Вийміть шматок мила з форми і акуратно зніміть пластик. Наріжте його прямокутниками або будь-якої форми, яка вам подобається.

Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)

Мило з цілими бутонами троянд

Що вам знадобиться:

1 циліндричний картонний контейнер

1-2 чашки цілих бутонів троянд

2 склянки розплавленого прозорого гліцерину

Приготування:

1. Наповніть картонний контейнер бутонами троянд. Для більш інтенсивного аромату можна додати в квіти кілька крапель есенції троянди, ванілі або жасмину.

2. Налийте всередину рідкий гліцерин. Дайте йому затвердіти не менше 24 годин.

3. Витягніть затверділий шматок мила. Наріжте його скибочками шириною близько 1 сантиметра.

Приготування домашнього мила (фото: 5minutecrafts.site)