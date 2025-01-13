Нацвідбір на Євробачення. Як голосувати за 10 фіналіста, пісні учасників лонглиста

Голосування за 10 учасника Нацвідбору

Так, обирати артиста або гурт, який отримає можливість взяти участь у Нацвідборі, можна з 13 січня до 17 січня (до 10:00). А фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.

Для голосування потрібно зробити наступне:

увійдіть в застосунок "Дія"

оберіть розділ "Сервіси"

знайдіть пункт "Опитування"

відкривайте голосування та обирайте ім'я кандидата, якого ви хочете бачити у Нацвідборі.

Результати буде оприлюднено протягом 17 січня. Кожен учасник голосування вже отримав порядковий номер та презентував свою пісню.

1. ENLEO "SUPERNOVA"

2. МУАЯД - "AMNESIA"

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - "Anymore"

5. GRISANA - "Kohoney"

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - "Dive Inside"

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - "Rise"

10. FIЇNKA - "Культура".

Також нагадаємо імена 9 учасників Нацвідбору: