Нацвідбір на Євробачення. Як голосувати за 10 фіналіста, пісні учасників лонглиста

13 січня відкрилося голосування за 10 учасника Нацвідбору на Євробачення. За новими правилами його обирають українці, а список з 9 фіналістів було сформовано за результатами прослуховувань.
Як голосувати за 10 фіналіста та які пісні обрали учасники, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, обирати артиста або гурт, який отримає можливість взяти участь у Нацвідборі, можна з 13 січня до 17 січня (до 10:00). А фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.
Для голосування потрібно зробити наступне:
Результати буде оприлюднено протягом 17 січня. Кожен учасник голосування вже отримав порядковий номер та презентував свою пісню.
Також нагадаємо імена 9 учасників Нацвідбору:
До слова, раніше один з учасників Нацвідбору влаштував скандал і висунув ультиматум.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співак з України може взяти участь в Євробаченні, але від іншої країни.
Під час створення матеріалу було використано джерела: "Суспільне", YouTube-канал Євробачення Україна.