ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2025

П'ятниця 20 грудня 2024 15:45
UA EN RU
Стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2025 KHAYAT і Маша Кондратенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Суспільне мовлення оприлюднило список із дев’яти фіналістів національного відбору на Євробачення 2025. Утім, загальна кількість фіналістів повинна складати десять.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Фіналісти Нацвідбору-2025

  • Future Culture - Waste My Time
  • KHAYAT - HONOR
  • KRYLATA - STAY TRUE
  • MOLODI - my sea
  • Ziferblat - Bird of pray
  • Абіє - Дім
  • ДК Енергетик - Сіль
  • Маша Кондратенко - No time to cry
  • Влад Шериф - Wind of change

Пісні, з якими артисти будуть змагатися за те, щоб представляти Україну на Євробаченні-2025, українці зможуть почути вже у січні.

"Отже, дев’ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти", - прокоментувала музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль.

До слова, ті учасники, які після прослуховувань не увійшли до фіналу, все ще мають шанс позмагатися за останнє місце у ньому.

У січні в застосунку "Дія" пройде голосування, за підсумками якого буде обрано десятого фіналіста.

Повний перелік фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року. А фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного шоу.

Раніше ми розповідали, що Тесленко влаштував скандал і висунув ультиматум через Enleo, який любить російську музику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Зірки
NEWS
Коли в Раду внесуть законопроєкт про демобілізацію: що кажуть у Міноборони
Коли в Раду внесуть законопроєкт про демобілізацію: що кажуть у Міноборони