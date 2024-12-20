Стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2025
Суспільне мовлення оприлюднило список із дев’яти фіналістів національного відбору на Євробачення 2025. Утім, загальна кількість фіналістів повинна складати десять.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.
Фіналісти Нацвідбору-2025
- Future Culture - Waste My Time
- KHAYAT - HONOR
- KRYLATA - STAY TRUE
- MOLODI - my sea
- Ziferblat - Bird of pray
- Абіє - Дім
- ДК Енергетик - Сіль
- Маша Кондратенко - No time to cry
- Влад Шериф - Wind of change
Пісні, з якими артисти будуть змагатися за те, щоб представляти Україну на Євробаченні-2025, українці зможуть почути вже у січні.
"Отже, дев’ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти", - прокоментувала музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль.
До слова, ті учасники, які після прослуховувань не увійшли до фіналу, все ще мають шанс позмагатися за останнє місце у ньому.
У січні в застосунку "Дія" пройде голосування, за підсумками якого буде обрано десятого фіналіста.
Повний перелік фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року. А фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного шоу.
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