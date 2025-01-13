Нацотбор на Евровидение. Как голосовать за 10 финалиста, песни участников лонглиста

13 января открылось голосование за 10 участника Нацотбора на Евровидение. По новым правилам его выбирают украинцы, а список из 9 финалистов был сформирован по результатам прослушиваний.
Как голосовать за 10 финалиста и какие песни выбрали участники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, выбирать артиста или группу, которая получит возможность принять участие в Нацотборе, можно с 13 января по 17 января (до 10:00). А финал Нацотбора состоится 8 февраля.
Для голосования нужно сделать следующее:
Результаты будут обнародованы в течение 17 января. Каждый участник голосования уже получил порядковый номер и представил свою песню.
Также напомним имена 9 участников Нацотбора:
К слову, ранее один из участников Нацотбора устроил скандал и выдвинул ультиматум.
Кроме этого, недавно стало известно, что певец из Украины может принять участие в Евровидении, но от другой страны.
При создании материала были использованы источники: "Суспільне", YouTube-канал Евровидение Украина.