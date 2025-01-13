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Нацвідбір на Євробачення. Як голосувати за 10 фіналіста, пісні учасників лонглиста

Понеділок 13 січня 2025 11:01
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Нацвідбір на Євробачення. Як голосувати за 10 фіналіста, пісні учасників лонглиста FIЇNKA та ENLEO (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

13 січня відкрилося голосування за 10 учасника Нацвідбору на Євробачення. За новими правилами його обирають українці, а список з 9 фіналістів було сформовано за результатами прослуховувань.

Як голосувати за 10 фіналіста та які пісні обрали учасники, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Голосування за 10 учасника Нацвідбору

Так, обирати артиста або гурт, який отримає можливість взяти участь у Нацвідборі, можна з 13 січня до 17 січня (до 10:00). А фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.

Для голосування потрібно зробити наступне:

  • увійдіть в застосунок "Дія"
  • оберіть розділ "Сервіси"
  • знайдіть пункт "Опитування"
  • відкривайте голосування та обирайте ім'я кандидата, якого ви хочете бачити у Нацвідборі.

Результати буде оприлюднено протягом 17 січня. Кожен учасник голосування вже отримав порядковий номер та презентував свою пісню.

1. ENLEO "SUPERNOVA"

2. МУАЯД - "AMNESIA"

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - "Anymore"

5. GRISANA - "Kohoney"

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - "Dive Inside"

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - "Rise"

10. FIЇNKA - "Культура".

Також нагадаємо імена 9 учасників Нацвідбору:

  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT - "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абіє - "Дім"
  • ДК Енергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change".

До слова, раніше один з учасників Нацвідбору влаштував скандал і висунув ультиматум.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співак з України може взяти участь в Євробаченні, але від іншої країни.

Під час створення матеріалу було використано джерела: "Суспільне", YouTube-канал Євробачення Україна.

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