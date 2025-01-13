Нацвідбір на Євробачення. Як голосувати за 10 фіналіста, пісні учасників лонглиста
13 січня відкрилося голосування за 10 учасника Нацвідбору на Євробачення. За новими правилами його обирають українці, а список з 9 фіналістів було сформовано за результатами прослуховувань.
Як голосувати за 10 фіналіста та які пісні обрали учасники, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Голосування за 10 учасника Нацвідбору
Так, обирати артиста або гурт, який отримає можливість взяти участь у Нацвідборі, можна з 13 січня до 17 січня (до 10:00). А фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.
Для голосування потрібно зробити наступне:
- увійдіть в застосунок "Дія"
- оберіть розділ "Сервіси"
- знайдіть пункт "Опитування"
- відкривайте голосування та обирайте ім'я кандидата, якого ви хочете бачити у Нацвідборі.
Результати буде оприлюднено протягом 17 січня. Кожен учасник голосування вже отримав порядковий номер та презентував свою пісню.
1. ENLEO "SUPERNOVA"
2. МУАЯД - "AMNESIA"
3. BRYKULETS - "Кришталі"
4. Ranrawi - "Anymore"
5. GRISANA - "Kohoney"
6. Слухай Сашу - "Живи"
7. MON FIA - "Dive Inside"
8. YAGODY - "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna - "Rise"
10. FIЇNKA - "Культура".
Також нагадаємо імена 9 учасників Нацвідбору:
- Future Culture - "Waste My Time"
- KHAYAT - "HONOR"
- KRYLATA - "STAY TRUE"
- MOLODI - "my sea"
- Ziferblat - "Bird of pray"
- Абіє - "Дім"
- ДК Енергетик - "Сіль"
- Маша Кондратенко - "No time to cry"
- Влад Шериф - "Wind of change".
До слова, раніше один з учасників Нацвідбору влаштував скандал і висунув ультиматум.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співак з України може взяти участь в Євробаченні, але від іншої країни.
Під час створення матеріалу було використано джерела: "Суспільне", YouTube-канал Євробачення Україна.