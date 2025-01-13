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Нацотбор на Евровидение. Как голосовать за 10 финалиста, песни участников лонглиста

Понедельник 13 января 2025 11:01
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Нацотбор на Евровидение. Как голосовать за 10 финалиста, песни участников лонглиста FIЇNKA и ENLEO (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

13 января открылось голосование за 10 участника Нацотбора на Евровидение. По новым правилам его выбирают украинцы, а список из 9 финалистов был сформирован по результатам прослушиваний.

Как голосовать за 10 финалиста и какие песни выбрали участники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Голосование за 10 участника Нацотбора

Так, выбирать артиста или группу, которая получит возможность принять участие в Нацотборе, можно с 13 января по 17 января (до 10:00). А финал Нацотбора состоится 8 февраля.

Для голосования нужно сделать следующее:

  • войдите в приложение "Дія"
  • выберите раздел "Сервисы"
  • найдите пункт "Опрос"
  • открывайте голосование и выбирайте имя кандидата, которого вы хотите видеть в Нацотборе.

Результаты будут обнародованы в течение 17 января. Каждый участник голосования уже получил порядковый номер и представил свою песню.

1. ENLEO "SUPERNOVA"

2. МУАЯД - "AMNESIA"

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - "Anymore"

5. ГРИЗАНА - "Kohoney"

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - "Dive Inside"

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - "Rise"

10. FIЇNKA - "Культура".

Также напомним имена 9 участников Нацотбора:

  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT - "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абіє - "Дім"
  • ДК Енергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change".

К слову, ранее один из участников Нацотбора устроил скандал и выдвинул ультиматум.

Кроме этого, недавно стало известно, что певец из Украины может принять участие в Евровидении, но от другой страны.

При создании материала были использованы источники: "Суспільне", YouTube-канал Евровидение Украина.

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