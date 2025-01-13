Нацотбор на Евровидение. Как голосовать за 10 финалиста, песни участников лонглиста

13 января открылось голосование за 10 участника Нацотбора на Евровидение. По новым правилам его выбирают украинцы, а список из 9 финалистов был сформирован по результатам прослушиваний.

Как голосовать за 10 финалиста и какие песни выбрали участники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Голосование за 10 участника Нацотбора

Так, выбирать артиста или группу, которая получит возможность принять участие в Нацотборе, можно с 13 января по 17 января (до 10:00). А финал Нацотбора состоится 8 февраля.

Для голосования нужно сделать следующее:

войдите в приложение "Дія"

выберите раздел "Сервисы"

найдите пункт "Опрос"

открывайте голосование и выбирайте имя кандидата, которого вы хотите видеть в Нацотборе.

Результаты будут обнародованы в течение 17 января. Каждый участник голосования уже получил порядковый номер и представил свою песню.

1. ENLEO "SUPERNOVA"

2. МУАЯД - "AMNESIA"

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - "Anymore"

5. ГРИЗАНА - "Kohoney"

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - "Dive Inside"

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - "Rise"

10. FIЇNKA - "Культура".

Также напомним имена 9 участников Нацотбора: