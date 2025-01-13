Нацотбор на Евровидение. Как голосовать за 10 финалиста, песни участников лонглиста
13 января открылось голосование за 10 участника Нацотбора на Евровидение. По новым правилам его выбирают украинцы, а список из 9 финалистов был сформирован по результатам прослушиваний.
Как голосовать за 10 финалиста и какие песни выбрали участники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Голосование за 10 участника Нацотбора
Так, выбирать артиста или группу, которая получит возможность принять участие в Нацотборе, можно с 13 января по 17 января (до 10:00). А финал Нацотбора состоится 8 февраля.
Для голосования нужно сделать следующее:
- войдите в приложение "Дія"
- выберите раздел "Сервисы"
- найдите пункт "Опрос"
- открывайте голосование и выбирайте имя кандидата, которого вы хотите видеть в Нацотборе.
Результаты будут обнародованы в течение 17 января. Каждый участник голосования уже получил порядковый номер и представил свою песню.
1. ENLEO "SUPERNOVA"
2. МУАЯД - "AMNESIA"
3. BRYKULETS - "Кришталі"
4. Ranrawi - "Anymore"
5. ГРИЗАНА - "Kohoney"
6. Слухай Сашу - "Живи"
7. MON FIA - "Dive Inside"
8. YAGODY - "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna - "Rise"
10. FIЇNKA - "Культура".
Также напомним имена 9 участников Нацотбора:
- Future Culture - "Waste My Time"
- KHAYAT - "HONOR"
- KRYLATA - "STAY TRUE"
- MOLODI - "my sea"
- Ziferblat - "Bird of pray"
- Абіє - "Дім"
- ДК Енергетик - "Сіль"
- Маша Кондратенко - "No time to cry"
- Влад Шериф - "Wind of change".
К слову, ранее один из участников Нацотбора устроил скандал и выдвинул ультиматум.
Кроме этого, недавно стало известно, что певец из Украины может принять участие в Евровидении, но от другой страны.
При создании материала были использованы источники: "Суспільне", YouTube-канал Евровидение Украина.