Нацвідбір на Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати

У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Таким чином стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у швейцарському Базелі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли та де дивитися Нацвідбір, а також про те, як голосувати за учасників.
Переможця визначать на відбірковому концерті, який транслюватимуть онлайн, по телебаченню та радіо.
Передшоу розпочнеться 8 лютого о 18:00, а фінал о 18:30.
Пряму трансляцію фіналу можна буде подивитися на офіційних платформах "Суспільного":
Крім того, аудіотрансляцію можна буде слухати на "Радіо Промінь".
Проголосувати за фіналіста, який сподобався, можуть усі охочі українці віком від 14 років. Віддати свій голос можна в застосунку "Дія" або за допомогою SMS-повідомлень.
Необхідно виконати такий порядок дій:
Важливо!!! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.
11 грудня став відомий лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 - у ньому було 20 учасників.
У фінал Нацвідбору пройшло лише дев'ять із 20-ти. За 10-го учасника всі охочі змогли проголосувати в "Дії".
Опитування тривало з 13 по 17 січня. І за цей час у ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів і місце у фіналі Нацвідбору отримала співачка FIЇNKA.