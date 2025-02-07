Нацотбор на Евровидение-2025: где смотреть и как голосовать

В субботу, 8 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2025. Таким образом станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в мае в швейцарском Базеле.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и где смотреть Нацотбор, а также о том, как голосовать за участников.
Победителя определят на отборочном концерте, который будут транслировать онлайн, по телевидению и радио.
Предшоу начнется 8 февраля в 18:00, а финал в 18:30.
Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на официальных платформах "Суспільного":
Кроме того, аудиотрансляцию можно будет слушать на "Радіо Промінь".
Проголосовать за понравившегося финалиста могут все желающие украинцы старше 14 лет. Отдать свой голос можно в приложении "Дія" или с помощью SMS-сообщений.
Следует выполнить следующий порядок действий:
Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.
11 декабря стал известен лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 - в нем было 20 участников.
В финал Нацотбора прошло лишь девять из 20-ти. За 10-го участника все желающие смогли проголосовать в "Дії".
Опрос длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила певица FIЇNKA.