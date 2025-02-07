Нацотбор на Евровидение-2025: где смотреть и как голосовать

Когда смотреть Нацотбор на Евровидение-2025

Победителя определят на отборочном концерте, который будут транслировать онлайн, по телевидению и радио.

Предшоу начнется 8 февраля в 18:00, а финал в 18:30.

Где смотреть Нацотбор на Евровидение-2025

Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на официальных платформах "Суспільного":

на телеканале "Суспільне Культура"

на сайтах "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні"

на YouTube-канале "Євробачення Україна" с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой

на Facebook-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна".

Кроме того, аудиотрансляцию можно будет слушать на "Радіо Промінь".

Как проголосовать за любимого участника

Проголосовать за понравившегося финалиста могут все желающие украинцы старше 14 лет. Отдать свой голос можно в приложении "Дія" или с помощью SMS-сообщений.

Как голосовать в "Дії"

Следует выполнить следующий порядок действий:

загрузите, обновите, если нужно, или откройте приложение "Дія" на своем смартфоне

в разделе "Услуги" найдите опрос "Национальный отбор на Евровидение-2025"

найдите имя своего фаворита

проголосуйте.

Как голосовать с помощью SMS

в сообщении введите номер участника, за которого вы хотите проголосовать (от 1 до 10)

отправьте SMS на номер 7576

стоимость одного SMS-сообщения уточняйте у своего оператора.

Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

Что известно про Нацотбор на Евровидение-2025

11 декабря стал известен лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 - в нем было 20 участников.

В финал Нацотбора прошло лишь девять из 20-ти. За 10-го участника все желающие смогли проголосовать в "Дії".

Опрос длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила певица FIЇNKA.

Список всех финалистов Нацотбора