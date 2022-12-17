Нацвідбір на Євробачення 2023: реакція українців на результат конкурсу

Реакція мережі

Під час онлайн-трансляції фаворитом українців був гурт TVORCHI. Користувачі у коментарях найбільше писали номер 10, саме під таким виступав цей гурт.

Під час їхнього виступу цікавою була не лише композиція, а й номер учасників. Джеффрі був одягнений у жовтий костюм, а Андрій - у чорний. Позаду них на відео транслювався символ ядерної небезпеки, а також танцівники у протигазах.

Можливо, саме це вразило українців, адже від глядачів вони отримали найвищий бал - 10. Від суддів - 9 балів.

Серед фаворитів також була бандуристка KRUTЬ з піснею "Колискова". Українці пишуть, що співачка гідно виступила і могла б позмагатись за перемогу. Виконавиця отримала 10 балів від суддів і 8 від глядачів.

Виступ Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE не дуже вразив українців. Вони писали, що вона навряд чи змогла перемогти на Євробаченні.

А от енергійна пісня FIINKA "Довбуш" більше сподобалась українцям в записі, ніж в живу. Вони зазначають, що можливо через хвилювання, співачка не змогла викластись на повну.

В кінці після після оголошення результатів користувачі раділи, адже переміг їхній фаворит - TVORCHI.

Як голосували українці на Нацвідборі Євробачення (скрін)

Як відреагували зірки

Українська співачка Тіна Кароль в Instagram під час голосування опублікувала знімок Jerry Heil та її номер. Тому фаворитом артистки була саме вона.

Телеведуча Катерина Осадча привітала гурт TVORCHI у соцмережах.

Українська телеведуча Леся Нікітюк записала відео після оголошення результатів голосування.

"Вітаю гурт TVORCHI, з тим що вони будуть представляти Україну на Євробачення 2023", - сказала вона.