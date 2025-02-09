Нацвідбір-2025. Скільки грошей витратили на шоу: сума вражає

Скільки коштував Нацвідбір-2025 в Україні

Бюджет цьогорічного Нацвідбору складав 10 499 822 грн, що трохи менше, ніж тогорічні витрати на фінал шоу, які склали 10 999 811 грн.

Розробка концепції заходу обійшлася в 955 800 грн. Сцена, з урахуванням усіх складових, була збудована за 3 050 860 грн (де 1 900 000 грн витрачено на саму конструкцію, 670 860 грн на освітлення, та 480 000 грн - на LED-екрани).

Скріншот з Prozzorro

Для організації номерів учасників виділили 564 000 грн, з яких 200 000 грн пішло на реквізит, 70 000 грн на додаткові витрати для креативних ідей, 50 000 грн - на образи для учасників, а 245 000 грн - на розробку графіки.

Вартість візитівок конкурсантів становить 496 559 грн. Гонорари ведучим Маші Єфросиніній, Василю Бабаку, Тімуру Мірошниченку, журі (Джамалі, Сергію Танчинцю, Катерині Павленко) та зірковим гостям обійшлися Мовнику в 1 040 000 грн.

Скріншот з Prozzorro

Нагадаємо, що у суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на "Євробачення-2025".

Судді оцінили учасників, надавши найбільше балів KHAYAT, який отримав 10 балів. Далі йшли гурт Ziferblat (9 балів), Маша Кондратенко (8), MOLODI (7), FIINKA (6), FUTURE CULTURE (5), KRYLATA (4), ДК Енергетик (3), АБІЄ (2) та Влад Шериф (1).

За результатами голосування глядачів, перемогу здобув гурт Ziferblat, який набрав максимальні 10 балів.

У загальному підсумку вони набрали 19 балів і здобули перемогу у Нацвідборі.