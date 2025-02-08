Нацвідбір на "Євробачення". 6 скандальних учасників, які запам'яталися не лише піснями

Національний відбір на "Євробачення" завжди стає причиною суперечок, викликає хвилю бурхливих обговорень - і не лише завдяки переможцям. Деякі артисти запам'яталися більше скандалами, аніж музикою.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує детальніше пригадати виконавців, чия участь у заході не обійшлася без критики, різких висловлювань та конфліктів.

MARUV

Анна Корсун стала однією з найгучніших фігур в історії Нацвідбору на "Євробачення-2019". Тоді вона виграла відбір з піснею "Siren Song", проте відмовилася від участі через вимоги контракту та гастролі в Росії.

Найбільшою проблемою стала необхідність передати права на пісню й кліп. Ще до виступу на доборі права на кліп та пісню належали російській компанії "Warner Music Russiа". Анна нібито погодилась із вимогою відмовитись від виступів в РФ до закінчення "Євробачення-2019". За словами артистки, жодної фінансової чи організаційної підтримки у підготовці виступу вона отримати не мала. У результаті виконавиця відмовилась підписувати договір.

Згодом від участі в "Євробаченні" відмовились й інші учасники фіналу Нацдобору від України, що посіли 2-4 місця: гурти Freedom Jazz, KAZKA та Brunettes Shoot Blondes.

MARUV після початку повномасштабного російського вторгнення продовжила кар'єру на російському ринку, за що отримала чимало критики. Після лютого 2022 року співачка зникла з українського інформаційного простору, а згодом стало відомо, що вона продовжує створювати свої пісні та жити у Росії, роблячи вигляд, що в її рідній країні немає ніякої війни.

MARUV (фото: instagram артистки)

Анна-Марія

Артистки взяли участь у Національному відборі на "Євробачення" з піснею "My Road" у 2019 році. Їм вдалося потрапити до фіналу, проте здобути перемогу зірки так і не змогли.

Дует сестер Опанасюк викликав шквал критики після неоднозначних відповідей щодо Криму. Вони відмовилися чітко назвати Росію агресором, і це викликало обурення в суспільстві. Після цього кар'єра виконавиць в Україні похитнулася.

Проте після початку повномасштабної російської агресії проти України знаменитості таки дали чітку відповідь на питання про те, чий Крим. Вони назвали півострів українським, а також чітко заявили про свою проукраїнську позицію.

Нині виконавиці продовжують займатися музичною діяльністю та їздити з благодійними виступами до військових, але тоді неоднозначна позиція щодо Криму не дозволила сестрам спробувати свої сили на "Євробаченні".

Сестри-близнючки Анна та Марія (фото: instagram.com/annamariaduet)

AGHIAZMA

Епатажний гурт запам’ятався своїм яскравим образом та неординарним виступом у Нацвідборі 2017 року. Але успіху в цьому музикантам досягнути не вдалося, оскільки теж не обійшлося без скандалу.

Тоді канал СТБ заявив про те, що колектив намагався використати технології "накрутки", і тому їхні результати голосування організатори вирішили обнулити.

Згодом процедура голосування за гурти, які претендували на участь у конкурсі "Євробачення-2017" ускладнилася, але і це не врятувало ситуацію. На якийсь час СТБ був змушений взагалі припинити процедуру голосування - до моменту усунення всіх неполадок.

"AGHIAZMA зіткнулася з елементами тоталітаризму у вітчизняному шоу-бізнесі. Без аргументацій і доказів були відібрані голоси наших слухачів і друзів, які витратили свій час на те, щоб допомогти гурту представити наш андеграунд на "Євробаченні-2017". На думку спадає або бажання організаторів пропхати в лідери своїх "підгодованих артистів", або страх пустити на загальне голосування такий гурт як AGHIAZMA", - коментували скандал музиканти.

Після участі в конкурсі виконавці продовжили займатися музикою, але велику аудиторію слухачів їм завоювати так і не вдалося. Колектив продовжував виступати в андеграундному середовищі, але згодом припинив активну діяльність у світі музики.

"Ґринджоли"

Гурт представляв Україну на "Євробаченні-2005" після Помаранчевої революції. Тоді музиканти практично створили гімн революції - пісню "Разом нас багато, нас не подолати".

Втім, музикантам загрожувала дискваліфікація, бо їхню композицію розцінили як політичну. Учасникам запропонували змінити слова або виступити з іншою піснею. У результаті вони таки виконали на міжнародній сцені "Разом нас багато" англійською мовою, але куплет залишили українською. На конкурсі українцям тоді вдалося зайняти 19-те місце.

Після конкурсу артисти зникли зі сцени. Нині учасники гурту займаються іншими проєктами, далекими від шоу-бізнесу, а з 2010-го року "Ґринджоли" фактично існують в особі Романа Калина, який час від часу виконує пісні гурту, а також записує нові треки. Сам Калин у минулому казав, що розпад колективу відбувався поступово.

Гурт на "Євробаченні-2005" (фото: wikipedia)

Аліна Паш

Співачка виграла Нацвідбір на "Євробачення" у 2022 році, але вийти на міжнародну сцену конкурсу їй так і не вдалося. Скандал виник одразу після оголошення результатів на тлі того, що нібито через технічну помилку редактора ведучим спершу озвучили неправильні бали учасників. Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк вимагав від організаторів надати реальні бали.

Скандал розгорівся ще більше, коли виявилося, що Паш у 2015 році незаконно їздила до окупованого Криму, прилетівши туди з Москви. Це все призвело до того, що її дискваліфікували.

Спершу Аліна намагалася заперечувати цю інформацію та навіть надала підроблену довідку, нібито від українських прикордонників. Але це лише погіршило скандал та спричинило критику на адресу виконавиці.

У результаті на "Євробачення-2022" поїхав гурт Kalush Orchestra і виборов для України перемогу. Попри заборону на політичні гасла, лідер колективу на весь світ закликав допомогти "Азовсталі" просто зараз. На той момент, як відомо, наші захисники були заблоковані на "Азовсталі" у зруйнованому місті Маріуполь.

Що стосується Паш, то на даний момент вона будує свою кар'єру за кордоном.

LAUD

Український виконавець потрапив під дискваліфікацію Нацвідбору у 2022 році через свою пісню "Head Under Water". Організатори прийняли таке рішення, оскільки артист порушив правила - його композиція була опублікована ще до проведення заходу, що є грубим порушенням.

За правилами Нацвідбору, пісня не має бути опублікованою чи використаною в жодних комерційних цілях публічно до осені (Нацвідбір зазвичай проводиться у лютому наступного року).

LAUD відреагував на ситуацію та заявив, що згоден з таким рішенням, оскільки не хоче залишатися в центрі скандалу.

У минулому співак уже пробував свої сили на Нацвідборі - він був учасником цього музичного заходу у 2018 та 2019 роках, проте вибороти першість йому поки так і не вдалося.

Владислав Каращук (справжнє ім'я співака) (фото: instagram.com/laud_vk)

TAYANNA

Артистка теж опинилася під хвилею критики через те, що Андрій Данилко, який тоді був членом журі Нацвідбору, запідозрив співачку у використанні фонограми.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

За словами музиканта, після фіналу йому подзвонило чимало людей і сказали, що Тетяна Решетняк нібито не виступала наживо. Тоді Андрій Михайлович попросив її заспівати частину пісні без музики, і це викликало негативну реакцію в залі.

На емоціях виконавець ролі Вєрки Сердючки розкритикував адміністратора Тетяни, проте в результаті вона заспівала повторно і змогла довести, що не використовувала фонограму під час Нацвідбору.

Але на "Євробачення-2018" від України замість Решетняк поїхав MELOVIN, який посів 17-те місце.