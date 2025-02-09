Нацотбор-2025. Сколько денег потратили на шоу: сумма впечатляет

Сколько стоил Нацотбор-2025 в Украине

Бюджет нынешнего Нацотбора составлял 10 499 822 грн, что немного меньше, чем прошлогодние расходы на финал шоу, которые составили 10 999 811 грн.

Разработка концепции мероприятия обошлась в 955 800 грн. Сцена, с учетом всех составляющих, была построена за 3 050 860 грн (где 1 900 000 грн потрачено на саму конструкцию, 670 860 грн на освещение, и 480 000 грн - на LED-экраны).

Скриншот с Prozzorro

Для организации номеров участников выделили 564 000 грн, из которых 200 000 грн ушло на реквизит, 70 000 грн на дополнительные расходы для креативных идей, 50 000 грн - на образы для участников, а 245 000 грн - на разработку графики.

Стоимость визиток конкурсантов составляет 496 559 грн. Гонорары ведущим Маше Ефросининой, Василию Бабаку, Тимуру Мирошниченко, жюри (Джамале, Сергею Танчинцу, Екатерине Павленко) и звездным гостям обошлись Мовнику в 1 040 000 грн.

Скриншот с Prozzorro

Напомним, что в субботу, 8 февраля 2025 года, состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2025".

Судьи оценили участников, предоставив больше всего баллов KHAYAT, который получил 10 баллов. Далее следовали группа Ziferblat (9 баллов), Маша Кондратенко (8), MOLODI (7), FIINKA (6), FUTURE CULTURE (5), KRYLATA (4), ДК Энергетик (3), АБИЕ (2) и Влад Шериф (1).

По результатам голосования зрителей, победу одержала группа Ziferblat, которая набрала максимальные 10 баллов.

В общем итоге они набрали 19 баллов и одержали победу в Нацотборе.