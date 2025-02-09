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Ziferblat емоційно відреагували на перемогу у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Неділя 09 лютого 2025 09:51
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Ziferblat емоційно відреагували на перемогу у Нацвідборі на "Євробачення-2025" Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Іванна Пашкевич

Перемога у Нацвідборі на "Євробачення-2025" стала для гурту Ziferblat визначним моментом у кар’єрі. Після оголошення результатів музиканти не стримували емоцій та поділилися своїми враженнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар музикантів Суспільному.

Гітарист гурту Валентин Лещинський зізнався, що його брат не одразу усвідомив перемогу і йому довелося все пояснювати.

"Мені довелося йому, математику, пояснювати. Я ж зрозумів, коли вже ми виграли. Я йому: "Як з Jerrу Heil, все те саме", - зазначив музикант.

Водночас соліст Данило Лещинський поділився, що йому було важко одразу усвідомити перемогу через власні переживання:

"Я хоч і вчився у фізико-математичному ліцеї, зовсім лічити не вмію. Тому ми довго дуже тупили. Я скажу так, що в моєму житті дуже багато складнощів, тому я не вмію так святкувати, як мій брат", - зізнався Данило. Ziferblat емоційно відреагували на перемогу у Нацвідборі на &quot;Євробачення-2025&quot;Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

А от Валентин наголосив, що ця перемога була для них довгоочікуваною, адже це вже третя спроба представити Україну на конкурсі:

"Друзі, ну це третій раз! (Третя спроба поїхати на "Євробачення", перший раз гурт не потрапив до лонгліста - прим. ред.) Я дивлюся конкурс з 2004 року. Які ще коментарі треба?!", - додав він.

Нагадаємо, що у 2024 році гурт Ziferblat став головним фаворитом журі Нацвідбору, отримавши максимальні 11 балів. Однак перемогу тоді здобув дует alyona alyona & Jerry Heil, адже саме вони отримали найвищу оцінку від глядачів, що й забезпечило їм перше місце. У підсумку вони представляли Україну на "Євробаченні" в Мальме.

Ziferblat емоційно відреагували на перемогу у Нацвідборі на &quot;Євробачення-2025&quot;Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Цього ж року ситуація для Ziferblat склалася з точністю до навпаки, що й підкреслив у своєму коментарі Валентин Лещинський.

До слова, 69-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Базелі, оскільки перемогу торік здобув швейцарський виконавець Nemo з композицією "The Code".

Перший та другий півфінали заплановані на 13 і 15 травня відповідно, а Гранд-фінал відбудеться 17 травня. Вже відомо, що представник України виступить у першій половині першого півфіналу.

Раніше ми розповідали все, що відомо про гурт Ziferblat.

Також дивіться відео виступів усіх артистів Нацвідбору-2025.

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