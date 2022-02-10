В Нацотборе на Евровидение может вспыхнуть скандал из-за Тины Кароль, Wellboy и денег

В чем суть возможного скандала?

Итак. Как известно, членами жюри Нацотбора стали Джамала, Ярослав Лодыгин и Тина Кароль. Последняя будет в жюри не впервые - в прошлом году она уже была среди экспертов, которые определяли, кого отправлять на Евровидение от нашей страны.

Но в прошлом году в отборе не участвовал Антон Вельбой, он же Wellboy.

Как связаны эти два факта?

Дело в том, что в декабрьском интервью, еще до объявления состава жюри, Тина Кароль дала интервью "КП в Украине", где призналась, что вместе с Бардашем занимается раскруткой Антона.

В частности, Кароль якобы дала деньги на запись дебютного трека артиста "Гуси", который "порвал" украинское (и не только) медиапространство (интересно, что этот хит исчез с официального YouTube-канала певца).

"Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в долевом участии. Сначала первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе двигаться. Но я сразу Бардашу сказала - ты заявляешь, что его продюсер, я только соучаствую", - сказала Тина.

То есть, по крайней мере до недавнего времени, у певицы вероятно был чисто "шкурный интерес" в успешной карьере самого Вельбоя.

До недавнего времени, ибо Wellboy в начале февраля доверил собственные рекламные проекты и интеграции своего бренда агентству Secret Service Celebrity Marketing...

Но значит ли это, что он "порвал" с Тиной Кароль - не известно.

Что говорят организаторы Нацотбора и Wellboy?

Styler обратился за комментариями к организаторам национального отбора с вопросом, нет "конфликта интересов" в том, что в состав жюри входит эксперт, который потенциально заинтересован в победе одного из конкурсантов.

"Считаем, что здесь целесообразно комментировать Тине Кароль, однако отметим, что она не является музыкальным продюсером Wellboy", - ответили нам в оргкомитете.

А вот команда артиста была еще более лаконичной.

"Нам неинтересен этот вопрос. Тина не участвует в оперативной работе. Но продюсер один - Юрий Бардаш", - сказали нам представители Wellboy.

Отметим: Тина Кароль и сама говорила, что не является продюсером Wellboy. Потому ничего нового мы не узнали.

За комментарием мы также обратились к представителям поп-дивы. Но на момент публикации материала ответа не получили.

А это, кстати, совместный трек Вельбоя и Кароль. Здесь нет никаких намеков на скандал - просто яркая коллаборация двух талантливых творческих единиц:

Напомним, что результат общего голосования в Нацотборе определяют результаты голосования зрителей и результаты голосования судей в соотношении 50 на 50. Каждый судья будет выставлять участникам баллы от 1 до 8.

В финале Нацотбора Wellboy будет выступать с песней Nozzy Bossy. Она, по словам артиста, "о силе села, земли, которая дает тебе энергию" и о "босоногих людях, которые идут по этой планете".

"Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф", - говорит певец.

Учитывая то, что по состоянию на 10 февраля Wellboy презентовал лишь фрагмент своего конкурсного трека, то букмекеры не слишком верят в него - Антону предрекают только 5 место.

А вот фавориты - Алина Паш с песней Тіні забутих предків, Roxolana и ее Girlzzzz и Kalush Orchestra с хитом Stefania. Интервью с последними, кстати, вы можете прочитать на нашем сайте.

Прогноз букмекеров на Нацотбор к Евровидению 2022