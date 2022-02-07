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KALUSH Orchestra рассказали, почему выиграют Евровидение 2022, про скандалы и Моргенштерна

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 11:13
KALUSH Orchestra рассказали, почему выиграют Евровидение 2022, про скандалы и Моргенштерна KALUSH Orchestra готовы выиграть не только Нацотбор на Евровидение 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинский коллектив KALUSH уже стал довольно известным далеко за пределами нашей страны. Они стартовали в 2019 году, и почти сразу их хиты полюбились меломанам. За два года были записаны два альбома – HOTIN и ЙО-ЙО, а клипы набирают миллионы просмотров.

В конце 2021-го Олег Псюк и Ко создали еще один параллельный проект – KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, здесь музыканты акцентировали внимание на музыке в стиле рэп с миксом фольклорных мотивов и украинской аутентики.

Что такое KALUSH Orchestra, какие планы у музыкантов на Нацотбор на Евровидение 2022 и с кем из выдающихся исполнителей они мечтают спеть в будущем – обо всем этом и не только фронтмен команды Олег Псюк рассказал в эксклюзивном интервью Styler.

KALUSH и KALUSH Orchestra – в чем сходство, различие и почему в Нацотбор на Евровидение 2022 вы решили идти именно с оркестром, а не под брендом уже очень популярной рэп-группы?

Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra до меня, диджея Килиммена и бэк-вокалиста Джонни Дывного добавились мультинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

Еще один музыкант – Игорь Диденчук – играл в KALUSH с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.

KALUSH Orchestra - это исключительно живое исполнение, акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

Насчет участия в Нацотборе... Как и в каждом музыкальном конкурсе, все участники принимают участие, чтобы получить новый опыт, посоревноваться и побороться за первое место.

Зачем нам та победа?.. За всю историю Евровидения мы не слышали, чтобы группы, которые читают рэп, побеждали. Мы хотим разрушить эти каноны и показать, что рэп в сочетании с украинским фольклором – это круто.

За право представлять Украину на Евровидении 2022 KALUSH Orchestra будут бороться с песней Stefania.

Скандал с плагиатом и Алиной Паш – это попытка вытеснить конкурента или действительно есть основания для обвинений?

Нет никакого конфликта. Был просто контрабас в щедривке, которая не имеет никакого отношения к песне на Евровидение.

К тому же этот инструмент уже тысячу раз используется в творчестве других музыкантов. Возьмем даже группу Cypress Hill для примера (а это вообще 90-е годы!).

Коллективу всего несколько лет, а вы уже записали песни с целой кучей украинских музыкантов – это путь к большей славе или эксперименты ради творчества?

Работа с другими артистами была для поиска общей синергии, обмена опытом для создания крутых работ.

Каждая из наших коллабораций получилась успешной, о которой мы ни дня не пожалели.

Morgenshtern и другие русские рэперы – как вы к ним относитесь? И вообще к русскому рэпу?

Не могу ответить на этот вопрос, поскольку не слушаю и не слежу за творчеством российских исполнителей.

Согласились бы вы выступить на каком-то мощном фестивале в России?

Мы не даем концертов в России и не рассматриваем никакие варианты.

Вернемся к Евровидению 2022. Кого вы считаете мощными конкурентами и почему? Если вы получите поддержку и будете представлять Украину, сможете ли показать лучший результат, чем Go_A?

Я и весь коллектив думаем пока только о подготовке к выступлению: как все успеть и как можно лучше выступить, чтобы и маме каждого из нас было приятно, и стыдно не было. Думать о конкурентах у нас нет времени.

С KALUSH Orchestra в команде мультиинструменталист Игорь Диденчук, который также является участником группы Go_A.

Учитывая прошлогодний опыт Игоря, у нас есть шансы на победу.

Украинский рэп на Евровидении. Есть ли шанс на победу, ведь в разные годы победителями становились поп- или рок-артисты?

Уверен, что Европа поймет рэп в сочетании с этно. И не имею никаких сомнений, что если мы победим в Нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано!

Так сложилось, что за рубежом очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH Orchestra как раз акцентирует внимание на фольклоре в своих треках.

В ваших песнях вы используете калушский сленг, который не все даже понимают. Может ли это стать преградой для достижения успеха в других регионах или за границей?

Не думаю. Поскольку важно то, на сколько ты отдаешься на сцене, общий вайб и драйв.

KALUSH Orchestra рассказали, почему выиграют Евровидение 2022, про скандалы и Моргенштерна

KALUSH Orchestra намерены победить на Евровидении 2022 (фото: пресс-служба)

С кем из знаменитых музыкантов хотели бы спеть дуэтом еще?

С Эминемом. Ждем, когда ответит. Возможно, если выиграем Евровидение 2022, то он сам напишет с предложением.

Как повлияли карантинные годы на ваше творчество?

В чем-то он пошел нам на пользу, поскольку за время карантина мы успели написать сотни новых песен.

Олег, ты снялся в фильме о проблемах с наркотической и алкогольной зависимость у подростков "(Не)детские слабости" и честно признался, что имел проблемы в юности. Почему возникла зависимость и как ты ее одолел?

Рассказывать свою историю не буду, потому что кому интересно, могут посмотреть в фильме.

Однако, могу сказать то, что благодарен своему опыту. Поскольку каждый опыт так или иначе влияет на нас и ты понимаешь, как надо, а как лучше не поступать.

Плюс, любой опыт, приводит нас к тем, которыми мы являемся сейчас.

Напомним, ранее KALUSH Orchestra рассекретили выступление в Нацотборе на Евровидение.

Читайте также и о том, кто будет выбирать представителя Украины на песенном конкурсе в Турине.

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интервью Евровидение 2022 KALUSH
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