На Нацвідборі до Євробачення може спалахнути скандал через Тіну Кароль, Wellboy і гроші

У чому суть ймовірного скандалу?

Отож. Як відомо, членами журі Нацвідбору стали Джамала, Ярослав Лодигін і Тіна Кароль. Остання буде у журі не вперше - позаминулого року вона вже була поміж експертів, які визначали, кого відправляти на Євробачення від нашої країни.

Але минулого року у відборі не брав участь Антон Вельбой, він же Wellboy.

Як пов'язані ці два факти?

Річ у тім, що в грудневому інтерв'ю, ще до оголошення складу журі, Тіна Кароль дала інтерв'ю "КП в Україні", де зізналась, що разом з Бардашем займається розкручуванням Антона.

Зокрема, Кароль нібито дала гроші на запис дебютного треку артиста "Гуси", який "порвав" український (і не лише) медіапростір (цікаво, що цей хіт зник з офіційного YouTube-каналу співака).

"Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар'єрі. Точніше, перебуваю в пайовій участі. Спочатку перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала - ти заявляєш, що його продюсер, я лише буду співучасником", - сказала Тіна.

Тобто, принаймні до недавнього часу, у співачки ймовірно був чисто "шкурний інтерес" в успішній кар'єрі самого Вельбоя.

До недавнього часу, бо Wellboy на початку лютого довірив власні рекламні проєкти та інтеграції свого бренду агенції Secret Service Celebrity Marketing...

Та чи означає це, що він "порвав" з Тіною Кароль - достеменно не відомо.

Що кажуть організатори Нацвідбору і Wellboy?

Styler звернувся за коментарями до організаторів національного відбору з питанням, чи немає "конфлікту інтересів" у тому, що до складу журі входить експерт, який потенційно зацікавлений у перемозі одного з конкурсантів.

"Вважаємо, що тут доцільно коментувати Тіні Кароль, проте зазначимо, що вона не є музичною продюсеркою Wellboy", - відповіли нам у оргкомітеті.

А от команда артиста була ще більш лаконічною.

"Нам нецікаве це питання. Тіна не бере участі в оперативній роботі. Але продюсер один - Юрій Бардаш", - сказали нам представники Wellboy.

Відзначимо: Тіна Кароль і сама казала, що не є продюсером Wellboy. Тому нічого нового ми не дізналися.

За коментарем ми також звернулися до представників поп-діви. Але на момент публікації матеріалу жодної відповіді не отримали.

А це, до речі, спільний трек Вельбоя і Кароль. Тут немає жодних натяків на скандал - просто яскрава колаборація двох талановитих творчих одиниць:

Нагадаємо, що результат загального голосування на Нацвідборі визначають результати голосування глядачів та результати голосування суддів у співвідношенні 50 на 50. Кожний суддя виставлятиме учасникам бали від 1 до 8.

У фіналі Нацвідбору Wellboy виступатиме з піснею Nozzy Bossy. Вона, за словами артиста, "про силу села, землі, яка дає тобі енергію" і про "босоногих людей, які йдуть по цій планеті".

"Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф", - каже співак.

З огляду на те, що станом на 10 лютого Wellboy презентував лише фрагмент свого конкурсного треку, то букмекери не надто вірять у нього - Антону пророкують лише 5 місце.

А от фаворити - Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків, Roxolana і її Girlzzzz та Kalush Orchestra з хітом Stefania. Інтерв'ю з останніми, до речі, ви можете прочитати на нашому сайті.

Прогноз букмекерів на Нацвідбір до Євробачення 2022