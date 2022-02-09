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Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022

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Среда 09 февраля 2022 16:08
Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022 Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандалы в Нацотборе на Евровидение 2022, финал которого состоится 12 февраля, - это обычная практика. И вряд ли такая тенденция когда-нибудь изменится.

Такое мнение в комментарии Styler высказал ведущий Национального отбора, звезда шоу Твой день на 1+1 Тимур Мирошниченко.

"Нравится нам это или нет, но скандалы - это, в принципе, часть шоу-бизнеса, а когда на кону Евровидение - возможность представлять свою страну на всю Европу, на 200 миллионов зрителей, то они соответственно масштабируются к ответственности и размеру действия", - сказал ведущий.

"Скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение возникают каждый год. К сожалению, без них никак", - добавил он.

Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Вместе с тем Тимур подчеркнул, что в этом году в финале собрались "прекрасные молодые и современные артисты".

"Они все понимают всю ответственность и нагрузку, которая ляжет на них. И они готовы к этому. Фаворит, конечно, у меня есть. Не имею права. Буду болеть за него всем сердцем и желать победы", - сказал шоумен.

Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Также Мирошниченко рассказал, кого из всех артистов, кто представлял Украину за все годы на песенном конкурсе, считает для себя главным фаворитом.

"Если посмотреть на всех 16 артистов, которые в разные годы представляли Украину, то все они реально прекрасны. Ну, почти все. Но Джамала для меня всегда будет занимать отдельное место в моем личном Зале славы Евровидения", - говорит ведущий.

"Во-первых, у Джа особая энергетика. Такой нет больше ни у кого. Она своим голосом будто погружает тебя в историю, о которой поет. Это редкий дар. Ну, а во-вторых, именно благодаря ей Евровидение вернулось в Киев, а я смог воплотить в жизнь свою самую заветную мечту - стать ведущим международного большого финала Евровидения", - пояснил он.

Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Все песни Нацотбора на Евровидение 2022

Заметим, что на сегодня уже все исполнители (кроме Wellboy - его песню Nozzy Bossy еще широкая общественность не слышала) представили свои творения, с которыми будут соревноваться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе.

Kalush Orchestra - Stefania

ROXOLANA - Girlzzzz

Alina Pash - Тіні Забутих Предків

Our Atlantic - Моя любов

CLOUDLESS - All be Alright

Michael Soul - Demons

BARLEBEN - Hear My Words

Напомним, ранее одну из фавориток Нацотбора Алину Паш обвинили в поездке в Крым через российскую границу. Позже певица назвала "заказухой" скандал с концертом на аннексированном полуострове.

Читайте также интервью лидера группы CLOUDLESS, в котором он рассказал о Донецке, президенте и мечтах.

А еще предлагаем вам разговор с BARLEBEN - участником Нацотбора, который принимал участие в военных операциях на Донбассе, защищая Украину от российского захватчика.

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Евровидение 2022
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