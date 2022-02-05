Имена и фото людей, которые будут выбирать представителя Украины на Евровидении 2022

12 февраля в 18:30 состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022. За право представлять Украину на песенном конкурсе, который пройдет в Турине в мае, будут соревноваться Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

А вот определять, кто именно поедет в Италию, будут авторитетные члены жюри. Кто они - читайте в материале Styler ниже .

Тина Кароль

В 2006 году в Афинах Тина Кароль с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении, где заняла седьмое место.

Певица будет в жюри не впервые. Так, в позапрошлом году она уже была среди экспертов, которые определяли, кого отправлять на Евровидение от нашей страны.

За свою 19-летнюю музыкальную карьеру народная артистка имеет более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ярослав Лодыгин

А вот режиссер Ярослав Лодыгин впервые будет среди жюри Нацотбора.

"Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели - в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", - комментирует он.

Лодыгин в 2019 - м стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста (самая известная его работа - "Дикое поле).

Ярослав является продюсером и автором идеи документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла". Он также является одним из основателей музыкальной премии A Prize.

Ярослав Лодыгин (фото: instagram.com/lodygin)

Джамала

Джамала уже раньше была судьей Нацотбора на Евровидении (в 2017-2019 годах), а также приносила в 2016-м Украине победу как участница этого международного музыкального конкурса с авторской песней "1944", о депортации крымскотатарского народа.

"Очень приятно вернуться в Национальный отбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года – он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом", - отметила народная артистка.

Певица пожелала успеха всем участникам и добавила, что болеет абсолютно всех, хотя призналась, что слышала лишь несколько песен.

"Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это усложняет оценивание, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", - добавила Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Добавим, что ведущей основной сцене Нацотбора станет Мария Ефросинина, а за кулисами будет работать талисман украинского Евровидения Тимур Мирошниченко.

Важно! Жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования.