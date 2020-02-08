Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть первый полуфинал

Евровидение 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 примут участие восемь участников из 16-ти

Евровидение 2020 стартует в Роттердаме (Нидерланды) уже в мае, а сегодня, 8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора Украины на международный песенный конкурс. Кто примет участие в нацотборе, когда и где смотреть - в материале Styler.

Национальный отбор покажут в 19:00 в прямом вещании телеканалов UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и СТБ.

Участники первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2020 (по порядку выступлений):

Гурт [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUTЬ

Go-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Участники первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Как проголосовать за своего фаворита

После того, как все восемь участников представят свои песни для международного песенного конкурса, будет открыта линия для голосования. Зрители смогут отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость сообщения 0,94 грн). Код участника - его порядковый номер выступления.

За одного участника можно будет проголосовать лишь один раз. Когда голосование будет закрыто, баллы зрителей и жюри суммируют и объявят победителей полуфинала. В финал выйдут трое из восьми участников.

Стоит отметить, что если два участника наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, у кого будет больше баллов от зрительского голосования.

Жюри и ведущие конкурса

Судить участников национального отбора 2020 будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Бессменным ведущий прямых эфиров станет Сергей Притула. А ведущим включений с бэкстейджа станет Владимир Бирюков, теле- и радиожурналист с 11-летним опытом освещения конкурса Евровидение.

Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля. В нем примут участие Fo Sho, Garna, GIO, MoonZoo, TVORCHI, Александр Порядинский, Дэвид Аксельрод, KHAYAT.

22 февраля зрители смогут выбрать финалиста из шестерых победителей полуфиналов.

Напомним, Евровидение состоится в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал шоу.