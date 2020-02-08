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Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися перший півфінал

STYLERТелешоу    08.02.2020 - 12:05
Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися перший півфінал
Євробачення 2020 (колаж: РБК-Україна)

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 візьмуть участь вісім учасників з 16-ти

Євробачення 2020 стартує в Роттердамі (Нідерланди) вже в травні, а сьогодні, 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору України на міжнародний пісенний конкурс. Хто візьме участь у нацвідборі, коли й де дивитися - в матеріалі Styler.

Національний відбір покажуть о 19:00 у прямому мовленні телеканалів UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА і СТБ.

Учасники першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020 (за порядком виступів):

  • Гурт [О]
  • Jerry Heil
  • Katya Chilly
  • KRUTЬ
  • Go-A
  • CLOUDLESS
  • GIO
  • Assol

Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися перший півфінал

Учасники першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Як проголосувати за свого фаворита

Після того, як всі вісім учасників представлять свої пісні для міжнародного пісенного конкурсу, буде відкрита лінія для голосування. Глядачі зможуть віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість повідомлення 0,94 грн). Код учасника - його порядковий номер виступу.

За одного учасника можна буде проголосувати лише один раз. Коли голосування буде закрито, бали глядачів і журі підсумують і оголосять переможців півфіналу. У фінал вийдуть троє з восьми учасників.

Варто відзначити, що якщо два учасника наберуть однакову кількість балів, переможе той, у кого буде більше балів від глядацького голосування.

Журі та ведучі конкурсу

Судити учасників національного відбору 2020 будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Беззмінним ведучим прямих ефірів стане Сергій Притула. А ведучим включень з бекстейджа стане Володимир Бірюков, теле- і радіожурналіст з 11-річним досвідом висвітлення конкурсу Євробачення.

Другий півфінал нацвідбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь Fo Sho, Garna, GIO, MoonZoo, TVORCHI, Олександр Порядинський, Девід Аксельрод, KHAYAT.

22 лютого глядачі зможуть вибрати фіналіста з шістьох переможців півфіналів.

Нагадаємо, Євробачення відбудеться в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.

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