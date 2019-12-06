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Названы ведущие Евровидения 2020: что о них известно (фото)

STYLERТелешоу    06.12.2019 - 15:55
Названы ведущие Евровидения 2020: что о них известно (фото)
Названы имена ведущих в Евровидения 2020 в Нидерландах (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение 2020 пройдет в средине мая

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме (Нидерланды) уже в мае следующего года. С 12 декабря стартует продажа билетов на прогоны полуфиналов, финала и на сами конкурсные выступления. Недавно на всеобщее обозрение представили сцену грандиозного песенного шоу, теперь же названы имена тройки ведущих.

Представлять участников на сцене будут суперпопулярные в Нидерландах звезды. Это Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. У них есть огромный опыт работы перед камерами.

Блондинка Шанталь Янзен - известная ведущая, актриса и певица. Ее карьера началась в 2011 году с шоу "Голос Нидерландов".

Названы ведущие Евровидения 2020: что о них известно (фото)

Сцена Евровидения 2020 (фото: eurovision.tv)

Эдсилия Ромбли имеет большой опыт работы на сцене. Еще в 1996 она стала победительницей шоу талантов Soundmixshow. Певица дважды представляла свою страну на Евровидении, однако высоких результатов не показала.

Певец Ян Смит свой первый хит записал еще в десятилетнем возрасте. Он известен не только в Нидерландах, но и за пределами страны. Смит прославился не только, как певец, но известен и в среде художников.

Названы ведущие Евровидения 2020: что о них известно (фото)

Ведущие Евровидения 2020 (фото: eurovision.tv)

К слову, в Украине изменились правила отбора на песенный конкурс, теперь в нем не смогут участвовать артисты, гастролировавшие в России. Нацотбор на Евровидение 2020 традиционно проведет Сергей Притула.

Евровидение состоится в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал шоу.

Напомним, что Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020, попав в грандиозный гомофобный скандал.

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