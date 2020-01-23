Евровидение 2020: кому букмекеры пророчат победу

Евровидение 2020 - букмекеры назвали фаворитов (коллаж РБК-Украина)

Не конкурсе Евровидение 2020 уже определились фавориты по ставкам букмекеров

Евровидение 2020 стартует 12 мая в Роттердаме в Нидерландах, и уже задолго до начала 65-го международного песенного конкурса букмекеры поделились прогнозами, кому же достанется победа.

В Украине провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на нынешнее Евровидение и назвали участников в первом и втором полуфиналах 8 и 15 февраля. Оценивать конкурсантов будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Узнать, кто же будет представлять нашу страну на конкурсе, можно будет 22 февраля.

В целом в Роттердам отправятся представители 41 государства. Полуфинал намечен на 12 мая, второй полуфинал состоится 14 мая, а финал престижного конкурса проведут 16 мая.

На официальном сайте Евровидение 2020 опубликован прогноз букмекеров относительно фаворитов. Так, победу пророчат артисту из Италии.

Далее в таблице возможных лидеров расположились представители от РФ и Швеции. Четвертое и пятое места достались Норвегии и Дании. Представитель страны-хозяйки Евровидения в 2020-м получил шестое место.

Украина попала в топ-10 и занимает девятое место, а замыкают этот список три страны - Австралия, Бельгия и Испания - которые разделили десятое место.

Евровидение 2020 - ставки и прогноз букмекеров (Фото: скрин eurovisionworld.com)