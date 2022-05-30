Нацгвардиец на поле боя спел о затонутом крейсере "Москва": захватывающее видео

Украинские воины не только мужественные, но и талантливые. Они не падают духом и вдохновляют каждого защищать и отстаивать свою землю. В частности, боец Нацгвардии на поле боя исполнил песню о затонувшем крейсере "Москва".
Видео опубликовали на странице Национальной гвардии Украины.
Гвардеец из Харькова Дмитрий сейчас с оружием защищает Украину в восточных областях. Однако, даже и там он находит время для песен.
Отмечается, что украинские бойцы даже из-за боли, страха и отчаяния, всегда остаются с верой в победу и песней в сердце.
"Песня - это тоже оружие, даже писательница Леся Украинка писала: "Отточу, выточу оружие искристое, сколько достанет сил мне и таланта". Украинцы поющая нация и песни - противоядие для нас от огромного зла по имени "война", - говорится в сообщении.
Нацгвардейцы говорят, что пусть эта песня будет вдохновлять каждого украинца к противостоянию с врагом на всех фронтах.
Отдельного внимания заслуживает креативный текст песни, рассказывающий о "печальной" судьбе крейсера "Москва" и фразы "можем повторить".
В комментариях пользователи поражены от исполнения песни и пишут, что украинская нация талантливая.
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