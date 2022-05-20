Танцующая терроборона: Андрей Хлывнюк показал на видео, как поднимает боевой дух
Андрей Хлывнюк показал новое видео (коллаж РБК-Украина)
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк опубликовал видео, как он находится в терробороне. На ролике он танцует и поднимает боевой дух.
Видео опубликовали на странице группы "Boomboxfamily" в Instagram.
"Нотки позитива от Андрея Хлывнюка", - говорится под видео.
На видео артист в военной форме танцует и напевает песню.
Ранее лидер группы "Бумбокс" был ранен во время минометного обстрела. Тогда он восстановился и снова вернулся к службе
В комментариях под видео пользователи пишут, что рады видеть артиста в таком настроении:
- Приятно вас видеть;
- Новый флешмоб;
- Самый лучший;
- Наш Андрей Хлывнюк великолепен в любом настроении;
- Спасибо за радость, посмеялись от души;
- Безумные танцы.
Ранее мы сообщали, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел.
Также мы писали, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк показал, как выглядит после ранения в лицо.